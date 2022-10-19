Точность российских ракет оставляет желать лучшего

12:03 19 октября Киев, Украина

Тема применения тактического ядерного оружия против Украины зависла в воздухе.

Об этом пишут и говорят практически все, не будем заострять внимание на адекватности и актуальности применения ядерного оружия в войне на Украине, для этого есть много специалистов в военном и ядерном оружии, соловьёв, медведев и другие.



Ещё в феврале перед началом военного вторжения на Украину в россии были проведены стратегические ядерные военные учения, на которых присутствовали президенты Белоруссии и российской федерации.



В учениях были задействованы силы и средства ВКС, Южного военного округа, РВСН, а также Северного и Черноморского флотов, за полным ходом военных учений владимир путин и лукашенко наблюдали из ситуационного центра, находящегося в кремле.



В ходе учений были задействованы силы и средства Воздушно-космических сил, Южного военного округа, Ракетных войск стратегического назначения, Северного и Черноморского флотов. Из используемы носителей были задействованы крылатые ракеты "Калибр", гиперзвуковые ракеты "Циркон" и крылатые ракеты наземного базирования "Искандер".



Если к последним двум статистических данных в открытом доступе не достаточно для анализа, то к ракетам класса "Калибр", которые массово используются и работают по территории Украины, такой информации в открытом доступе достаточно. Видео, фото и даже траектории полётов от мест запуска до мест поражения присутствуют в достаточном объёме что бы сделать некоторые выводы.



Судя по доступной информации использование данного типа ракет не представляется возможным для нанесения высокоточных поражающих ударов. Большинство из них попросту не долетают или попадают не по заданным координатам. Вопрос в наводке или самой системе координирования данных ракет так же не обсуждается в виду их засекреченности, только доступные открытые факты, которые говорят о том, что большинство ракет прилетают не туда куда они должны прилетать, не в стратегические объекты или объекты инфраструктуры, туда конечно тоже попадают, но чаще они попадают в объекты гражданской инфраструктуры.



Использование ядерного боезапаса в таком случае вызывает вопрос, как можно полагаться на низкое качество и точность ракетоносителей в поражении целей и какова будет реакция, «дружественного», «не дружественного», «нейтрального», «цивилизованного» и не очень мира, если ВКС рф будут со всей своей неточностью разрушать этим ядерным оружием целые города с гражданским населением? А зная уровень коррупции в российской армии может быть даже такое что ракета с ядерным боекомплектом может детонировать даже не взлетев, или при наборе высоты пролетая над каким-нибудь российским городом решит, что именно он её цель. Всё же компьютерное симулирование отличается от суровой реальности и перспектива «ядерного просчета» очень реальна.