«То, что мы увидели, шокирует»: следственная комиссия ООН завершила первый визит в Украину

10:22 16 июня Киев, Украина

Члены Независимой международной комиссии ООН были шокированы увиденными в Украине ужасами, которые совершила россия.

10 дней длился первый визит в Украину независимой международной комиссии по расследованию событий в стране после вторжения в нее россии. Комиссия была создана в соответствии с мартовской резолюцией Совета ООН по правам человека (UNHRC), которая осудила вторжение. Еще 12 мая UNHRC обратился к комиссии с просьбой в первую очередь изучить события, которые произошли в конце февраля и в марте в четырех регионах Украины, поэтому сейчас члены комиссии сосредоточились на исследовании ситуации в Киеве, Буче, Ирпене, Харькове и Сумах.

«В Буче и Ирпене Комиссия получила информацию о внесудебных убийствах мирных жителей, уничтожении и разграблении имущества, а также о нападениях на объекты гражданской инфраструктуры, в том числе на школы. В Харькове и Сумской области члены Комиссия увидели широкомасштабные разрушения в городских районах, предположительно, в результате воздушных бомбардировок, артобстрелов или ракетных ударов по объектам гражданской инфраструктуры», – заявил председатель Комиссии Эрик Мёсе.

Члены Комиссии также смогли выслушать свидетельства внутренне перемещенных лиц, в том числе прибывших с востока Украины.



В комиссии заявил, что это был первый, но не последний визит в Украину. Члены Комиссии по расследованию намерены посетить и другие части Украины до того, как представят свой устный доклад Совету ООН по правам человека в сентябре этого года.

Окончательный отчет будет представлен уже в марте 2023 года.

"То, что мы увидели, шокирует, но что касается принятия решения об ответственности, правовой характеристике этих фактов - мы упорно работаем для того, чтобы получить максимальное количество доказательств", - уточнил де Грейф.

Доказательства и показания

Эрик Мёсе. возглавлявший в 2003-2007 годах Международный трибунал по Руанде, отметил, что доказательств нарушений прав человека за три месяца даже на первый взгляд гораздо больше, чем удалось собрать в свое время в Руанде.

"Есть многочисленные фото, видео, которые снимали не только журналисты или следователи, а даже сами жертвы и свидетели страшных событий. Эти доказательства делают показания очевидцев еще более убедительными", - говорит глава комиссии, вспоминая свидетельства убийства гражданских лиц, уничтожения и разграбления имущества под Киевом, а также разрушения городских территорий в Харьковской и Сумской областях.

Страшная статистика

Важность расследования военных преступлений и нарушений гуманитарного права в Украине подтверждается большим интересом к этому со стороны международных и национальных организаций, поясняет колумбийский профессор права Пабло де Грейф. В настоящее время комиссия опирается в своей работе на материалы Мониторинговой миссии ООН по правам человека, работающей в Украине с марта 2014 года.



С начала полномасштабного вторжения рф в феврале миссия подтвердила гибель уже 4395 гражданских лиц в результате боевых действий. Впрочем, ежедневно отмечается, что фактические цифры значительно выше, поскольку получение информации из некоторых мест, где велись интенсивные боевые действия, задерживается. Главная причина смертей и ранений среди мирных граждан - использование оружия с большой зоной поражения, в частности, обстрелы из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетные и авиаудары.



Комиссия также налаживает контакты с Международным уголовным судом во избежание дублирования работы в фиксации нарушений и расследовании. Что касается украинских источников, то во время 10-дневного визита члены комиссии успели встретиться с чиновниками, правоохранителями, местными властями в пострадавших от войны районах, а также представителями НПО. В Украине официально возбуждено более 16 тысяч уголовных дел по факту военных преступлений.



Надежда на наказание виновных

Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба, в частности, на прошлой неделе сообщал о консультациях с комиссией по механизмам документирования военных преступлений рф. А вице-спикер Верховной рады Елена Кондратюк пообещала содействие со стороны парламента.



В украинском же МИД сморят на сотрудничество с международной комиссией максимально широко.

"Она должна оценить взаимосвязь между нарушениями со стороны россии в Украине и пропагандой национальной ненависти против украинцев, отказом признать жизнеспособность украинской государственности, дезинформацией и искажением исторических фактов", - цитирует пресс-служба МИД слова замминистра Эмине Джапаровой.

По ее выражению, успех комиссии будет зависеть от того, что ее члены смогут достичь в плане установления личной ответственности виновных в преступлениях, совершенных российскими оккупационными войсками в Украине.