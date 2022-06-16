«То, что мы увидели, шокирует»: следственная комиссия ООН завершила первый визит в Украину

Члены Независимой международной комиссии ООН были шокированы увиденными в Украине ужасами, которые совершила россия.
10 дней длился первый визит в Украину независимой международной комиссии по расследованию событий в стране после вторжения в нее россии. Комиссия была создана в соответствии с мартовской резолюцией Совета ООН по правам человека (UNHRC), которая осудила вторжение. Еще 12 мая UNHRC обратился к комиссии с просьбой в первую очередь изучить события, которые произошли в конце февраля и в марте в четырех регионах Украины, поэтому сейчас члены комиссии сосредоточились на исследовании ситуации в Киеве, Буче, Ирпене, Харькове и Сумах.
Члены Комиссии также смогли выслушать свидетельства внутренне перемещенных лиц, в том числе прибывших с востока Украины.
В комиссии заявил, что это был первый, но не последний визит в Украину. Члены Комиссии по расследованию намерены посетить и другие части Украины до того, как представят свой устный доклад Совету ООН по правам человека в сентябре этого года.
Окончательный отчет будет представлен уже в марте 2023 года.
Доказательства и показания
Эрик Мёсе. возглавлявший в 2003-2007 годах Международный трибунал по Руанде, отметил, что доказательств нарушений прав человека за три месяца даже на первый взгляд гораздо больше, чем удалось собрать в свое время в Руанде.
Эрик Мёсе. возглавлявший в 2003-2007 годах Международный трибунал по Руанде, отметил, что доказательств нарушений прав человека за три месяца даже на первый взгляд гораздо больше, чем удалось собрать в свое время в Руанде.
Страшная статистика
Важность расследования военных преступлений и нарушений гуманитарного права в Украине подтверждается большим интересом к этому со стороны международных и национальных организаций, поясняет колумбийский профессор права Пабло де Грейф. В настоящее время комиссия опирается в своей работе на материалы Мониторинговой миссии ООН по правам человека, работающей в Украине с марта 2014 года.
С начала полномасштабного вторжения рф в феврале миссия подтвердила гибель уже 4395 гражданских лиц в результате боевых действий. Впрочем, ежедневно отмечается, что фактические цифры значительно выше, поскольку получение информации из некоторых мест, где велись интенсивные боевые действия, задерживается. Главная причина смертей и ранений среди мирных граждан - использование оружия с большой зоной поражения, в частности, обстрелы из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетные и авиаудары.
Комиссия также налаживает контакты с Международным уголовным судом во избежание дублирования работы в фиксации нарушений и расследовании. Что касается украинских источников, то во время 10-дневного визита члены комиссии успели встретиться с чиновниками, правоохранителями, местными властями в пострадавших от войны районах, а также представителями НПО. В Украине официально возбуждено более 16 тысяч уголовных дел по факту военных преступлений.
Надежда на наказание виновных
Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба, в частности, на прошлой неделе сообщал о консультациях с комиссией по механизмам документирования военных преступлений рф. А вице-спикер Верховной рады Елена Кондратюк пообещала содействие со стороны парламента.
В украинском же МИД сморят на сотрудничество с международной комиссией максимально широко.
Важность расследования военных преступлений и нарушений гуманитарного права в Украине подтверждается большим интересом к этому со стороны международных и национальных организаций, поясняет колумбийский профессор права Пабло де Грейф. В настоящее время комиссия опирается в своей работе на материалы Мониторинговой миссии ООН по правам человека, работающей в Украине с марта 2014 года.
С начала полномасштабного вторжения рф в феврале миссия подтвердила гибель уже 4395 гражданских лиц в результате боевых действий. Впрочем, ежедневно отмечается, что фактические цифры значительно выше, поскольку получение информации из некоторых мест, где велись интенсивные боевые действия, задерживается. Главная причина смертей и ранений среди мирных граждан - использование оружия с большой зоной поражения, в частности, обстрелы из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетные и авиаудары.
Комиссия также налаживает контакты с Международным уголовным судом во избежание дублирования работы в фиксации нарушений и расследовании. Что касается украинских источников, то во время 10-дневного визита члены комиссии успели встретиться с чиновниками, правоохранителями, местными властями в пострадавших от войны районах, а также представителями НПО. В Украине официально возбуждено более 16 тысяч уголовных дел по факту военных преступлений.
Надежда на наказание виновных
Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба, в частности, на прошлой неделе сообщал о консультациях с комиссией по механизмам документирования военных преступлений рф. А вице-спикер Верховной рады Елена Кондратюк пообещала содействие со стороны парламента.
В украинском же МИД сморят на сотрудничество с международной комиссией максимально широко.
По ее выражению, успех комиссии будет зависеть от того, что ее члены смогут достичь в плане установления личной ответственности виновных в преступлениях, совершенных российскими оккупационными войсками в Украине.
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