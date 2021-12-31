ТКГ: Зеленский дал оценку работе Кравчука 

Сегодня завершилось очередное заседание ТКГ, президент доволен работой Трехсторонней контактной группы под руководством Леонида Кравчука.
Об этом он заявил журналистам в Херсонской области в четверг, 20 августа.
Президент подчеркнул, что на Донбассе уже месяц нет боевых ранений и жертв. Он считает это большим достижением.
По мнению Зеленского, переговоры в минском формате должны продолжаться, а встречи ТКГ проходить в онлайн-режиме из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.
Заседание ТКГ
20 августа состоялось очередное заседание ТКГ с участием нового главы украинской делегации - Леонида Кравчука и первого заместителя главы делегации Витольда Фокина прошло в формате видеоконференции.
В ходе заседания рабочей группы по вопросам безопасности председатель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Яшар Халит Чевик отметил, что после введения пакета дополнительных мер по консолидации режима прекращения огня с 27 июля в целом соблюдается режим тишины, а в начале августа СММ ОБСЕ не зафиксировала ни одного случая его нарушения.
В ходе заседания рабочей группы по вопросам безопасности председатель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Яшар Халит Чевик отметил, что после введения пакета дополнительных мер по консолидации режима прекращения огня с 27 июля в целом соблюдается режим тишины, а в начале августа СММ ОБСЕ не зафиксировала ни одного случая его нарушения.
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