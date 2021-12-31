ТКГ: Зеленский дал оценку работе Кравчука 

17:27 20 Август Киев, Украина

Сегодня завершилось очередное заседание ТКГ, президент доволен работой Трехсторонней контактной группы под руководством Леонида Кравчука



Об этом он заявил журналистам в Херсонской области в четверг, 20 августа.

"Я очень доволен Леонидом Макаровичем Кравчуком. Еще раз хочу (сказать – Ред.): благодарен Кучме - он действительно много работы сделал. Очень доволен, сейчас есть достижения", - сказал глава государства.

Президент подчеркнул, что на Донбассе уже месяц нет боевых ранений и жертв. Он считает это большим достижением.



По мнению Зеленского, переговоры в минском формате должны продолжаться, а встречи ТКГ проходить в онлайн-режиме из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

"Должны постоянно встречаться, чтобы эта конструкция не развалилась. Это очень сложно. Это очень хрупкая конструкция, поверьте мне", - сказал он.

Заседание ТКГ

20 августа состоялось очередное заседание ТКГ с участием нового главы украинской делегации - Леонида Кравчука и первого заместителя главы делегации Витольда Фокина прошло в формате видеоконференции.



В ходе заседания рабочей группы по вопросам безопасности председатель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Яшар Халит Чевик отметил, что после введения пакета дополнительных мер по консолидации режима прекращения огня с 27 июля в целом соблюдается режим тишины, а в начале августа СММ ОБСЕ не зафиксировала ни одного случая его нарушения.