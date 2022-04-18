ТКГ соберется на очередное заседание: что обсудят

13:39 19 июля Киев, Украина

В среду, 21 июля пройдет общее заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ) , главная тема встречи - нарушение режима прекращения огня со стороны боевиков РФ.

Об этом сообщила в Телеграме украинская делегация для участия в ТКГ.



Отмечается, что согласно графику, на 20 июля запланированы видеоконференции рабочих групп по безопасности, политическим вопросам, гуманитарной и экономической групп, а на 21 июля - видеоконференция общего заседания Трехсторонней контактной группы.

«Повестка дня: вопрос о нарушениях режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ; совершенствование контрольного механизма; имплементация Минских соглашений и решений Парижского саммита; обеспечение безопасности в зоне конфликта, соблюдение режима прекращения огня; продолжение разработки плана совместных действий», - говорится в сообщении.

Кроме того, участники ТКГ будут обсуждать вопросы возобновления работы КПВВ и открытия новых в населенных пунктах Золотое и Счастье, обмен удерживаемыми лицами, полный и безусловный доступ международных организаций на оккупированные территории и восстановление социально-экономических связей через линию разграничения.