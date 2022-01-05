ТКГ почти завершила согласование пасхального перемирия на Донбассе

15:58 26 Апрель Киев, Украина





Уже 28 апреля в ТКГ будет согласована финальная формулировка пасхального перемирия на Донбассе

Об этом заявил президент Владимир Зеленский на брифинге на ЧАЭС в понедельник, 26 апреля.

"Я считаю, что мы уже на финише этого согласования. Заседание ТКГ, прежде всего подгруппы по безопасности, будет ещё завтра, будет продолжение. Мне кажется, все стороны уже все согласовали. Не согласовали только документальную формулировку этого соглашения", - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что украинская сторона делает все возможное для установления перемирия.

"Мы очень этого хотим, мы очень к этому стремимся, и очень хочется, чтобы на Пасху не было выстрелов, не было смертей. Для этого все делается, украинская сторона уже все для этого сделала", - добавил Зеленский.

Президент также отметил, что ему очень не хочется, чтобы Донбасс превратился в зону отчуждения. Зеленский говорит, что последствия катастрофы на ЧАЭС ликвидировали представители всех народов СССР.

"Были украинцы и, если мы проводим параллель, были русские люди. Но тогда наши народы были по одну сторону - против этой трагедии. Сегодня, если мы говорим о войне на Донбассе, мы по разные стороны", - говорит Зеленский.

Президент подытожил, что если на сегодня нет машины времени, чтобы предотвратить катастрофу на ЧАЭС, то есть возможность сегодня делать все, чтобы предотвратить трагедию на Донбассе.



Ранее в штабе ООС заявили, что сепаратисты готовят провокации на Пасху. Такие действия могут позволить России обвинить Украину в "геноциде собственного народа", а также ввести на территорию Украины войска.