Ткаченко: актуальность создания центров противодействия российской дезинформации растет
10:03 20 Апрель Киев, Украина
Вопрос создания в Украине центров противодействия дезинформации сегодня актуален, как никогда.
Об этом заявил министр культуры Александр Ткаченко.
По его словам, сейчас в некоторых регионах российские медиа имеют достаточно большие цифры по просмотрам среди украинского населения через различные платформы.
"Русская повестка в принципе, к сожалению, часто подхватывается нашими медиа, потому что нет анализа того, откуда растут ноги. Собственно говоря, поэтому стал актуальным вопрос по поводу центров противодействия дезинформации. Для того чтобы была также очевидная государственная позиция, как минимум, чтобы объяснять появление тех или иных фейков", - заявил Ткаченко.
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