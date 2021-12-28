Ткаченко: актуальность создания центров противодействия российской дезинформации растет

10:03 20 Апрель Киев, Украина

Вопрос создания в Украине центров противодействия дезинформации сегодня актуален, как никогда.



Об этом заявил министр культуры Александр Ткаченко.



По его словам, сейчас в некоторых регионах российские медиа имеют достаточно большие цифры по просмотрам среди украинского населения через различные платформы.