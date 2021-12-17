Тищенко возглавил Закарпатскую организацию «Слуга народа»

19:35 24 Март Киев, Украина





Об этом сообщает пресс-служба партии "Слуга народа" Нардеп Николай Тищенко избран председателем Закарпатской областной организации партии «Слуга народа» , сменив на этой должности депутата Игоря Кривошеева.Об этом сообщает пресс-служба партии "Слуга народа"

«Николай Тищенко написал соответствующее заявление и сложил полномочия председателя Киевской городской организации партии «Слуга народа». Временным председателем организации назначили народного депутата от «Слуг народа» Лесю Забуранную», - отмечается в сообщении.

Как сообщалось, на XI съезде партии «Слуга Народу» 13 марта был утвержден новый Устав партии и созданы новые органы управления: Политический совет и Национальный совет громад. В состав Нацсовета автоматически входят председатели всех областных организаций партии, а также Киевской и Криворожской городских организаций и Крымской республиканской организации.