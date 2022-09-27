Тимошенко подала в суд на Министерство иностранных дел

19:49 26 сентября Киев, Украина

Глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко вместе с депутатом Григорием Немырей подали в суд на МИД с требованием отдать им дипломатические паспорта.



Исходя из материалов суда.



Оба депутата были лишены дипломатических паспортов летом за то, что не вернули их в МИД в течение 10 дней после возвращения из рабочей поездки, как того требовало законодательство.



Теперь парламентарии просят суд заставить министерство вернуть им дипломатические паспорта, а также отменить норму, обязывающую их сдавать паспорта в министерство, когда они не в командировке.