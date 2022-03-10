Тихановская встретилась з главами МИД стран Прибалтики

21:18 16 октября Киев, Украина

Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская, для обсуждения ситуации в стране, встретилась с главами МИД Литвы, Латвии и Эстонии.

Об этом сообщает официальный Telegram-канал Тихановской.

“Светлана Тихановская встретилась с главами МИД Литвы, Латвии и Эстонии. Важной темой обсуждения был Народный Ультиматум. Министры поддержали продолжение давления на режим в Беларуси и отметили, что санкции с их стороны будут усиливаться. Светлана поблагодарила представителей Литвы, Латвии и Эстонии за то, что их страны уже ввели свой расширенный список санкций”, — говорится в сообщении.

Также на встрече обсуждался вопрос переноса или бойкотирования Чемпионата по хоккею в Минске в протест против репрессий по отношению к спортсменам.