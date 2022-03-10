Тихановская встретилась з главами МИД стран Прибалтики
21:18 16 октября Киев, Украина
Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская, для обсуждения ситуации в стране, встретилась с главами МИД Литвы, Латвии и Эстонии.
Об этом сообщает официальный Telegram-канал Тихановской.
“Светлана Тихановская встретилась с главами МИД Литвы, Латвии и Эстонии. Важной темой обсуждения был Народный Ультиматум. Министры поддержали продолжение давления на режим в Беларуси и отметили, что санкции с их стороны будут усиливаться. Светлана поблагодарила представителей Литвы, Латвии и Эстонии за то, что их страны уже ввели свой расширенный список санкций”, — говорится в сообщении.
Также на встрече обсуждался вопрос переноса или бойкотирования Чемпионата по хоккею в Минске в протест против репрессий по отношению к спортсменам.
“Министры заявили, что ожидают доклад ОБСЕ о пытках в Беларуси. Тогда они смогут начать работу в направлении преследования всех, кто был причастен к насилию. Светлана поблагодарила министра иностранных дел Литвы Линаса Линкявичюса за то, что оказал ей теплый прием; министра иностранных дел Латвии Эдгарса Ринкевичса — за его активное участие в принятии санкций против Лукашенко; министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу — за то, что он созвал совещание Совета безопасности ООН”, — говорится в сообщении.
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