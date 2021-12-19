Тихановская попросила Украину усилить давление на Лукашенко

07:58 02 Апрель Киев, Украина

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что Крым - это Украина и попросила более жесткой реакции со стороны властей Украины в отношении Беларуси.

Об этом она рассказала в интервью ЕП.

"Крым - украинский. Когда говоришь неопределенно – это не значит, что ты ошибаешься, ты просто говоришь на дипломатическом языке. Сейчас я четко сказала, ответила на вопрос", - сказала Тихановская.

По ее словам, она готова повторить свою позицию в Киеве и ждет приглашения о визите от украинского правительства.

"Со стороны официальной Украины нам хотелось бы больше решительных заявлений, более жесткой позиции и какой-то финансовой изоляции Беларуси, потому что это очень важный момент давления на режим", - сказала Тихановская.

Она отметила, что для того, чтобы заставить нынешнюю власть начать общение с белорусами, нужно максимальное давление - политическое, экономическое.

"Украина в этом вопросе может сделать очень много", - добавила она.

Тихановская поблагодарила Украину за поддержку белорусов, в частности, за прием тех людей, которые были вынуждены покинуть страну.

"Для нас это очень важно. Украина играет существенную роль в жизни Беларуси, и мы знаем о наших добрососедских отношениях. Но если украинское правительство, украинцы в целом будут громче высказываться о Беларуси, мы будем очень благодарны. Пожалуйста, держите Беларусь на повестке дня", - подчеркнула белорусская оппозиционерка.

Говоря о текущей ситуации в Беларуси, она отметила, что отношение белорусов к России меняется.

"Я могу сказать, что в Беларуси отношение к российскому правительству меняется с тех пор, как Кремль поддерживает режим Лукашенко. И меняется не в лучшую сторону", - сказала Тихановская.

Отвечая на вопрос, кем для нее является Владимир Путин, Тихановская сказала, что это "руководитель соседней страны".



Также Тихановская, сравнивая протесты в Беларуси с Майданом в Украине, заявила, что ее страна не застрахована ни от одного сценария.