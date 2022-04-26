Тихановская нанесет визит в Украину

Уже в "ближайшее время" лидер оппозиционного движения Беларуси Светлана Тихановская планирует посетить Украину с дружеским визитом.
Об этом она рассказала в интервью "Радио Свобода".
По словам Тихановской, детали визита она обсуждает с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.
На уточняющий вопрос, выдвигает ли украинская сторона какие-то условия встречи, она ответила: "Нет, условий нам не выдвигают, у нас будет дружеская встреча".
На уточняющий вопрос, выдвигает ли украинская сторона какие-то условия встречи, она ответила: "Нет, условий нам не выдвигают, у нас будет дружеская встреча".
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