Тихановская нанесет визит в Украину

17:34 26 ноября Киев, Украина

Уже в "ближайшее время" лидер оппозиционного движения Беларуси Светлана Тихановская планирует посетить Украину с дружеским визитом

Об этом она рассказала в интервью "Радио Свобода".

"Я хочу сказать большое спасибо украинцам, которые нас поддерживают, и украинскому правительству. Мы постоянно слышим слова поддержки. И Украина присоединилась к европейским санкциям, не признала легитимность Лукашенко. Братский народ поддерживает нас, замечательно. К сожалению, дата визита в Украину пока не утверждена, но надеюсь, что в ближайшее время. Не могу сказать точно, согласовываем", - отметила Тихановская.

По словам Тихановской, детали визита она обсуждает с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.



На уточняющий вопрос, выдвигает ли украинская сторона какие-то условия встречи, она ответила: "Нет, условий нам не выдвигают, у нас будет дружеская встреча".