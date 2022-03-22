Тезисы интервью Зеленского про членство в НАТО

06:50 22 марта Киев, Украина

▪️“Без личной встречи с Путиным невозможно узнать, хочет ли Россия вообще остановить войну. Я готов говорить с Путиным когда угодно”;



▪️“На встрече с Путиным я готов выслушать всё, чем недовольна Россия и скажу всё, что думает украинский народ. Мы не решим все вопросы, но есть шанс, что часть сможем — и мы хотя бы остановим войну”;



▪️Украину не берут в НАТО, потому что боятся России. Украине нужно принять это и искать другие гарантии безопасности;



▪️Вопрос Крыма и Донбасса — тяжелая история для всех. Этот вопрос не может решить только президент, это долгий процесс, он должен решаться и Радой и народом Украины;



▪️Все принципиальные компромиссы по Донбассу и Крыму, которые будут достигнуты на переговорах, должен будет утвердить народ Украины на референдуме.