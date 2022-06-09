Террористы «ДНР» приговорили к смертной казни двух британцев и марокканца, воевавших за Украину

17:25 09 июня Киев, Украина

В «ДНР» приговорили к смертной казни трех иностранцев, принимавших участие в войне с россией на стороне Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщают пропагандистские РИА «Новости» со ссылкой на "Верховный суд ДНР".



К казни приговорили двух британцев — Эйдена Эслина и Шона Пиннера, а также марокканца Саадуна Брагима.



Их признали виновными в "наемничестве" и "совершении действий, направленных на захват власти и свержение конституционного строя самопровозглашенной "ДНР", в действительности их судили за, то что они защищали Украину. Председательствующий коллегии по делу Александр Никулин заявил, что суд при принятии решения "руководствовался не только прописанными нормами и правилами, но и главным, незыблемым принципом — справедливости".



В свою очередь один из адвокатов Павел Косован заявил, что его подзащитные будут обжаловать приговор.



Отмечаем, что об этом сообщают российские пропагандистские СМИ, официального подтверждения со стороны украинских властей или других стран в настоящее время нет.



В начале июня "генеральная прокуратура" так называемой "ДНР" сообщила о завершении "расследования" уголовных дел в отношении четырех иностранцев, сражавшихся в войне на стороне ВСУ. Граждан Великобритании Шона Пиннера, Эндрю Хилла, Эйдена Эслина, а также подданного Королевства Марокко Саадуна Брагима обвиняют в том, что они "за материальное вознаграждение они принимали участие в вооруженной агрессии Украины по насильственному захвату власти в так называемой "Донецкой Народной Республике"". Все четверо были похищены боевиками "ДНР" на территории Украины.



