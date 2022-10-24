Террор дронами-камикадзе может продолжаться еще долго - Буданов

Российский террор с использованием иранских дронов-камикадзе может длиться еще долго, в то время как запасы ракет в россии почти исчерпаны.
Об этом сказал глава Главного управления разведки (ГУР)
Минобороны Кирилл Буданов
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"Все, что делает сейчас россия – это акт терроризма. Самая главная цель – посеять панику, страх, неуверенность в завтрашнем дне. Паника и страх – это главное оружие террора", – сказал он.
По словам Буданова, россияне пытаются нанести серьезные потери украинскому энергетическому сектору, а во-вторых, пытаются прекратить экспорт электроэнергии из Украины, чтобы нанести еще и экономический удар.
"Ну и вообще, как они говорят, погрузить Украину в сплошную тьму и холодную зиму – это их мечта. Но, поверьте, этого не произойдет", – сказал глава ГУР.
Буданов отметил, что весь предыдущий период россияне в основном били по военным объектам, меньшим количеством – по гражданским. А сейчас по военным они вообще не бьют, а бьют только по гражданским.
"Это еще раз подтверждает мое утверждение, что рф является государством-террористом и использует террористические методы для достижения своей цели. Кроме того, само название иранского дрона Shahed-136 – это все туда. Террор с использованием "Шахедов" может быть еще долго. А вот с использованием ракет – нет, потому что запасы почти исчерпаны", – сказал он.
По словам главы ГУР, в россии осталось около 13% ракет для "Искандеров", около 43% ракет типа "Калибр-ПЛ", "Калибр-НК", ракет Х-101 и Х-555 также около 45%.
"Проседать ниже 30% вообще очень опасно, потому что это уже идет неприкосновенный запас. По "Искандерам" Россия уже давно прошла НЗ, но по "Калибрам" и по Х-101, Х-555 еще пытаются как-то удерживаться в пределах норм", ракет типа "Калибр-ПЛ", "Калибр-НК", - отметил он.
По словам Буданова, из-за нехватки ракет и из-за их невысокой эффективности и точности, россияне вынуждены использовать иранские дроны.
Вопрос о количестве еще оставшихся у российских военных иранских дронов глава ГУР назвал некорректным, потому что россия постоянно их заказывает.
По его словам, по состоянию на 22 октября применено 330 "Шахедов", и 222 из них были сбиты.
"Другие в той или иной степени дошли до своих целей – не всегда до своих, иногда где-то рядом, но 30% дронов доходят до целей. Единоразовая поставка партии – это около 300 единиц", – отметил Буданов.
По его словам, всего россияне заказали около 1700 всех типов дронов.
"Пока вторая партия ушла. Вы же должны понять, они заказали 1700 штук, но их еще нужно изготовить. Поэтому здесь тоже есть определенные проблемы. Но, как видите, ПВО в принципе справляется, 70% сбиты", - подчеркнул глава ГУР.
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