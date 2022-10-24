Террор дронами-камикадзе может продолжаться еще долго - Буданов

12:21 24 октября Киев, Украина

Российский террор с использованием иранских дронов-камикадзе может длиться еще долго, в то время как запасы ракет в россии почти исчерпаны.

Об этом сказал глава Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Кирилл Буданов

"Все, что делает сейчас россия – это акт терроризма. Самая главная цель – посеять панику, страх, неуверенность в завтрашнем дне. Паника и страх – это главное оружие террора", – сказал он.

По словам Буданова, россияне пытаются нанести серьезные потери украинскому энергетическому сектору, а во-вторых, пытаются прекратить экспорт электроэнергии из Украины, чтобы нанести еще и экономический удар.

"Ну и вообще, как они говорят, погрузить Украину в сплошную тьму и холодную зиму – это их мечта. Но, поверьте, этого не произойдет", – сказал глава ГУР.

Буданов отметил, что весь предыдущий период россияне в основном били по военным объектам, меньшим количеством – по гражданским. А сейчас по военным они вообще не бьют, а бьют только по гражданским.

"Это еще раз подтверждает мое утверждение, что рф является государством-террористом и использует террористические методы для достижения своей цели. Кроме того, само название иранского дрона Shahed-136 – это все туда. Террор с использованием "Шахедов" может быть еще долго. А вот с использованием ракет – нет, потому что запасы почти исчерпаны", – сказал он.

По словам главы ГУР, в россии осталось около 13% ракет для "Искандеров", около 43% ракет типа "Калибр-ПЛ", "Калибр-НК", ракет Х-101 и Х-555 также около 45%.

"Проседать ниже 30% вообще очень опасно, потому что это уже идет неприкосновенный запас. По "Искандерам" Россия уже давно прошла НЗ, но по "Калибрам" и по Х-101, Х-555 еще пытаются как-то удерживаться в пределах норм", ракет типа "Калибр-ПЛ", "Калибр-НК", - отметил он.

По словам Буданова, из-за нехватки ракет и из-за их невысокой эффективности и точности, россияне вынуждены использовать иранские дроны.



Вопрос о количестве еще оставшихся у российских военных иранских дронов глава ГУР назвал некорректным, потому что россия постоянно их заказывает.



По его словам, по состоянию на 22 октября применено 330 "Шахедов", и 222 из них были сбиты.

"Другие в той или иной степени дошли до своих целей – не всегда до своих, иногда где-то рядом, но 30% дронов доходят до целей. Единоразовая поставка партии – это около 300 единиц", – отметил Буданов.

По его словам, всего россияне заказали около 1700 всех типов дронов.