Тероборона Киева просит градлан сообщать о передвижении войск противника

В теробороне Ктева созданы горячие линии для звонков от граждан, желающих сообщить о передвижении вражеских войск.
Территориальная оборона Киева обратилась к гражданам Украины с просьбой о содействии.
“Если у вас есть доказательства и конкретная информация о передвижении вражеских войск на территории Украины или вы увидели метку/подозрительных людей или другие объекты, обращайтесь в Территориальную оборону Киева”, - говорится в сообщении.
“Если у вас есть доказательства и конкретная информация о передвижении вражеских войск на территории Украины или вы увидели метку/подозрительных людей или другие объекты, обращайтесь в Территориальную оборону Киева”, - говорится в сообщении.
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