Тероборона Киева просит градлан сообщать о передвижении войск противника

11:07 27 Февраль Киев, Украина

В теробороне Ктева созданы горячие линии для звонков от граждан, желающих сообщить о передвижении вражеских войск.
 
Территориальная оборона Киева обратилась к гражданам Украины с просьбой о содействии.

“Если у вас есть доказательства и конкретная информация о передвижении вражеских войск на территории Украины или вы увидели метку/подозрительных людей или другие объекты, обращайтесь в Территориальную оборону Киева”, - говорится в сообщении.
 