Теперь Кабмин будет предупреждать о новых карантинных ограничениях за 7 дней до их введения

15:15 17 ноября Киев, Украина

303 депутата Верховной Рады Украины проголосовали за постановление, согласно которому правительство обязано предупреждать о введении новых карантинных ограничений минимум за 7 дней до вступления этих ограничений в силу.



В частности, Кабмин должен заранее предупреждать о таких запретах, как:

регулярных и нерегулярных перевозок пассажиров автомобильным, железнодорожным транспортом, городским электротранспортом, метрополитеном в городском сообщении;

посещения учебных заведений соискателями образования;

приема посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере культуры;

приема посетителей в кинотеатрах;

приема посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере общественного питания (баров, ресторанов, кафе и т.п.);

приема посетителей в торгово-развлекательных центрах;

приема посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере торгового и бытового обслуживания населения;

покидать места своего проживания.

"Не позднее чем за 7 календарных дней до начала действия двух и более указанных мероприятий проинформировать о программах (мероприятиях), которые будут введены для поддержки уязвимых групп населения, работников и субъектов хозяйствования, в частности по организации перевозок работников к месту работы и в обратном направлении", - говорится в постановлении.



Также предлагается перед введением ограничений внести в Раду проект закона о господдержке и льготах для населения и бизнеса в связи с усилением карантина.