Теперь Кабмин будет предупреждать о новых карантинных ограничениях за 7 дней до их введения

303 депутата Верховной Рады Украины проголосовали за постановление, согласно которому правительство обязано предупреждать о введении новых карантинных ограничений минимум за 7 дней до вступления этих ограничений в силу.
В частности, Кабмин должен заранее предупреждать о таких запретах, как:
- регулярных и нерегулярных перевозок пассажиров автомобильным, железнодорожным транспортом, городским электротранспортом, метрополитеном в городском сообщении;
- посещения учебных заведений соискателями образования;
- приема посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере культуры;
- приема посетителей в кинотеатрах;
- приема посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере общественного питания (баров, ресторанов, кафе и т.п.);
- приема посетителей в торгово-развлекательных центрах;
- приема посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере торгового и бытового обслуживания населения;
покидать места своего проживания.
"Не позднее чем за 7 календарных дней до начала действия двух и более указанных мероприятий проинформировать о программах (мероприятиях), которые будут введены для поддержки уязвимых групп населения, работников и субъектов хозяйствования, в частности по организации перевозок работников к месту работы и в обратном направлении", - говорится в постановлении.
Также предлагается перед введением ограничений внести в Раду проект закона о господдержке и льготах для населения и бизнеса в связи с усилением карантина.
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