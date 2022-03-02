Телеканалам и радиостанциям могут запретить отрицать факты агрессии РФ

Верховной Раде предложили ввести запрет на отрицание фактов военной агрессии РФ, представителями теле-и радио компаний.



Законопроект №4188 на данный момент обрабатывается в комитете ВР по вопросам телерадиовещания.

Инициатором законопроекта является народный избранник от фракции "Слуга народа" Олег Дунда.Известно также, что в случае позитивного рассмотрения законопроекта правительством, Нацрада по вопросам телевидения и радиовещания сможет штрафовать телерадиоорганизации в случае нарушения данной нормы.В случае отказа устранять причину нарушения, а также из-за повторного нарушения требований закона, Нацрада сможет обратиться с иском в суд с требованием аннулирования лицензии на вещание телерадиоорганизации или провайдера программной услуги.Также в законопроекте прописано одно исключение, в случае которого санкции на телерадиокомпанию наложены не будут: если высказывания, которые содержат отрицание факта военной агрессии РФ против Украины, транслировались и распространялись в прямом эфире, или содержались в выступлениях, репликах лица, которое не является работником телерадиоорганизации -т.е. не были предусмотрены, то организация не понесет ответственность за нарушение.