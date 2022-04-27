Телеканал CNN заявил о новых доказательствах причастности российских военных к убийствам в Буче

17:31 27 апреля Киев, Украина

CNN



Телеканал утверждает, что подтвердил подлинность видео, которое были снято 12 и 13 марта. Имя человека, снявшего его, CNN не называет в целях безопасности. Само видео также не опубликовано, представлен лишь скриншот из него. заявляет , что получил видео, снятое с беспилотника, которое доказывает, что убийства гражданских в Буче происходили в то время, когда там находились российские военные.Телеканал утверждает, что подтвердил подлинность видео, которое были снято 12 и 13 марта. Имя человека, снявшего его, CNN не называет в целях безопасности. Само видео также не опубликовано, представлен лишь скриншот из него.

Сообщается, что на видео от 13 марта видна стоящая на перекрестке российская военная машина, чуть дальше по улице — те же тела, которые были замечены на видео и спутниковых снимках, сделанные Maxar Technologies.



На видео от 12 марта также запечатлены российские солдаты, стоящие вокруг военной машины, и лежащие дальше по улице тела.



В CNN сообщили, что обратились за комментарием в Минобороны России, но не получили ответ.



Напомним, Россия отрицает свою причастность к убийствам мирных жителей пригорода Киева, заявляя, что это "провокации украинской стороны".



Накануне на встрече с генсеком ООН Владимир Путин в очередной раз заявил, что Москва знает, «кто это делал, кто готовил эту провокацию, какими средствами, что за люди работали над этим».