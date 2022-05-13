Техника армии рф не пригодна для войны

08:35 13 мая Киев, Украина

Российские авиация и техника не пригодны для ведения боевых действий в Украине.

Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.



По мнению британского министра, российских генералов можно обвинить в плохом планировании и подготовке к войне, проблемах с оборудованием и снабжением, а также общем моральном разложении в армии.

"Почти ни один из их самолетов не оснащен средствами ситуационной осведомленности и цифрового управления боем. Часто находят самолеты с бумажными картами Украины 1980-х годов. Приемники GPS были обнаружены приклеенными к панелям приборов сбитых российских Су-34, чтобы пилоты знали, где они находятся, из-за низкого качества их собственных систем", - сообщил Уоллес.





Глава Минобороны Британии отметил, что не стоит слишком бояться высокоточного оружия РФ, поскольку уже после второй недели войны Россия резко снизила его использование из-за недостаточного количества.



Уоллес констатировал, что развитие событий на фронте подтверждает, что Путин и его армия не готовились к затяжной войны, а рассчитывали на блицкриг. Сейчас положение оккупантов ухудшается. Украина получает современное западное оружие, а ресурсы россиян исчерпываются. В ближайшем будущем у россиян возникнут еще большие проблемы, поскольку введенные санкции заблокировали поставки комплектующих для производства военной техники. Компенсировать технические потери в Украине станет невозможно, а оборонные предприятия прекратят работу.



Уоллес уверен, что российский диктатор Путин уже потерпел поражение, потеряв возможность производить тяжелое вооружение в своей стране. По его мнению, в деятельности российских властей все еще прослеживается влияние советской манеры управления. Похожие проблемы у россиян с артиллерией и бронетехникой. Их невозможно использовать для военных маневров, а только для ведения неизбирательного огня.Глава Минобороны Британии отметил, что не стоит слишком бояться высокоточного оружия РФ, поскольку уже после второй недели войны Россия резко снизила его использование из-за недостаточного количества.Уоллес констатировал, что развитие событий на фронте подтверждает, что Путин и его армия не готовились к затяжной войны, а рассчитывали на блицкриг. Сейчас положение оккупантов ухудшается. Украина получает современное западное оружие, а ресурсы россиян исчерпываются. В ближайшем будущем у россиян возникнут еще большие проблемы, поскольку введенные санкции заблокировали поставки комплектующих для производства военной техники. Компенсировать технические потери в Украине станет невозможно, а оборонные предприятия прекратят работу.Уоллес уверен, что российский диктатор Путин уже потерпел поражение, потеряв возможность производить тяжелое вооружение в своей стране. По его мнению, в деятельности российских властей все еще прослеживается влияние советской манеры управления.