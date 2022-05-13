Техника армии рф не пригодна для войны

Российские авиация и техника не пригодны для ведения боевых действий в Украине.
Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.
По мнению британского министра, российских генералов можно обвинить в плохом планировании и подготовке к войне, проблемах с оборудованием и снабжением, а также общем моральном разложении в армии.
По мнению британского министра, российских генералов можно обвинить в плохом планировании и подготовке к войне, проблемах с оборудованием и снабжением, а также общем моральном разложении в армии.
Похожие проблемы у россиян с артиллерией и бронетехникой. Их невозможно использовать для военных маневров, а только для ведения неизбирательного огня.
Глава Минобороны Британии отметил, что не стоит слишком бояться высокоточного оружия РФ, поскольку уже после второй недели войны Россия резко снизила его использование из-за недостаточного количества.
Уоллес констатировал, что развитие событий на фронте подтверждает, что Путин и его армия не готовились к затяжной войны, а рассчитывали на блицкриг. Сейчас положение оккупантов ухудшается. Украина получает современное западное оружие, а ресурсы россиян исчерпываются. В ближайшем будущем у россиян возникнут еще большие проблемы, поскольку введенные санкции заблокировали поставки комплектующих для производства военной техники. Компенсировать технические потери в Украине станет невозможно, а оборонные предприятия прекратят работу.
Уоллес уверен, что российский диктатор Путин уже потерпел поражение, потеряв возможность производить тяжелое вооружение в своей стране. По его мнению, в деятельности российских властей все еще прослеживается влияние советской манеры управления.
Глава Минобороны Британии отметил, что не стоит слишком бояться высокоточного оружия РФ, поскольку уже после второй недели войны Россия резко снизила его использование из-за недостаточного количества.
Уоллес констатировал, что развитие событий на фронте подтверждает, что Путин и его армия не готовились к затяжной войны, а рассчитывали на блицкриг. Сейчас положение оккупантов ухудшается. Украина получает современное западное оружие, а ресурсы россиян исчерпываются. В ближайшем будущем у россиян возникнут еще большие проблемы, поскольку введенные санкции заблокировали поставки комплектующих для производства военной техники. Компенсировать технические потери в Украине станет невозможно, а оборонные предприятия прекратят работу.
Уоллес уверен, что российский диктатор Путин уже потерпел поражение, потеряв возможность производить тяжелое вооружение в своей стране. По его мнению, в деятельности российских властей все еще прослеживается влияние советской манеры управления.
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