Тегеран сообщил о визите секретаря СНБО рф в Иран — ISW

09:11 09 ноября Киев, Украина

Иранские власти стремятся публично сообщить об изменении баланса своего стратегического партнерства с москвой, публично информируя о визите в Тегеран секретаря Совета национальной безопасности россии николая патрушева

Об этом идет речь в аналитическом отчете американского Института изучения войны (ISW). Вероятно, патрушев прибыл в Иран, чтобы обсудить потенциальную продажу иранских баллистических ракет россии, отметили аналитики.



О визите патрушева сообщило иранское государственное издание Nour News Agency в англоязычном твите. Там отметили, что патрушев встретится с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана (SNSC) Али Шамхани и другими высокопоставленными иранскими политическими и экономическими чиновниками для обсуждения российско-иранских отношений.



Совет нацбезопасности, вероятно, объявил о приезде патрушева в Иран, чтобы осветить углубление сотрудничества между москвой и Тегераном для международной аудитории (в частности, Израиля и Саудовской Аравии), а также косвенно подчеркнуть, что высокопоставленный российский чиновник обратился в Иран. Командующий силами Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани, в частности, посетил москву в 2015 году, чтобы призвать россию вмешаться в гражданскую войну в Сирии, напоминают аналитики.



Визит патрушева в Иран, в частности, проходит на фоне сообщений о том, что иранский режим ищет помощи россии в подавлении протестов, хотя непонятно, будет ли это обсуждаться патрушевым и его иранским коллегой.



По данным ISW, кремль продолжает тайно приобретать боеприпасы для использования в Украине, чтобы смягчить последствия международных санкций и заполнить текущее истощение россией внутренних запасов боеприпасов. 8 ноября британское издание Sky News сообщило, что кремль отправил в Тегеран 140 миллионов евро наличными и несколько трофейных противотанковых ракет NLAW британского производства, противотанковых ракет Javelin американского производства и зенитной ракеты Stinger 20 августа в обмен на 160 дополнительных беспилотников для использования в Украине. Украинский центр сопротивления сообщил 8 ноября, что Тегеран продолжает поставлять москве беспилотники типа "Мохаджер", "Араш" и "Шахед" по воздушным и морским путям через иранские государственные и частные структуры. В "Украинском центре сопротивления" также сообщали, что из-за сбоев российского военно-промышленного комплекса российское военное руководство продолжает закупать товары двойного назначения (военного и невоенного назначения), такие как компьютерные микросхемы, квадрокоптеры, приборы ночного видения, и бронежилеты из Турции и используют транзакции в криптовалюте, чтобы избежать отслеживания покупок. В совокупности эти отчеты свидетельствуют о том, что кремль стремится обойти санкции.