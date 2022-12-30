«Театр абсурда»: рашисты обвинили Залужного в гибели мариупольцев

17:46 30 декабря Киев, Украина

Следственный комитет россии (СКР) возбудил уголовное дело против главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного и нескольких других офицеров за якобы «намеренное использование Мариуполя и его гражданской инфраструктуры в военных целях».

Об этом пишет российское агентство РБК со ссылкой на заявление ведомства.



СКР сообщил, что в оккупированном Мариуполе были обнаружены тела более трех тысяч мирных жителей, погибших из-за того, что "-украинские военные с марта по конец мая оказывали сопротивление вторгнувшимся войсками рф.



По этой причине ведомство возбудило уголовное дело по ст. 356 Уголовного кодекса рф (Применение запрещенных средств и методов ведения войны).



Дело возбуждено в отношении главнокомандующего ВСУ генерала Валерия Залужного и еще двух командиров украинской армии. Один из них Денис Прокопенко — подполковник Национальной гвардии Украины, командир полка "Азов".



Напомним, бои за Мариуполь Донецкой области длились с 24 февраля по 20 мая 2022 года. В его обороне участвовали подразделения Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии Украины, Национальной полиции, СБУ и Государственной пограничной службы.



Практически с первых дней вторжения российских войск город оказался в окружении. Украинские воины сдерживали превосходящие силы оккупантов на протяжении почти трех месяцев. В результате боев Мариуполь был практически полностью уничтожен артиллерийскими обстрелами и авиационными ударами со стороны оккупантов.