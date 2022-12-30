«Театр абсурда»: рашисты обвинили Залужного в гибели мариупольцев

Следственный комитет россии (СКР) возбудил уголовное дело против главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного и нескольких других офицеров за якобы «намеренное использование Мариуполя и его гражданской инфраструктуры в военных целях».
Об этом пишет российское агентство РБК со ссылкой на заявление ведомства.
СКР сообщил, что в оккупированном Мариуполе были обнаружены тела более трех тысяч мирных жителей, погибших из-за того, что "-украинские военные с марта по конец мая оказывали сопротивление вторгнувшимся войсками рф.
По этой причине ведомство возбудило уголовное дело по ст. 356 Уголовного кодекса рф (Применение запрещенных средств и методов ведения войны).
Дело возбуждено в отношении главнокомандующего ВСУ генерала Валерия Залужного и еще двух командиров украинской армии. Один из них Денис Прокопенко — подполковник Национальной гвардии Украины, командир полка "Азов".
Напомним, бои за Мариуполь Донецкой области длились с 24 февраля по 20 мая 2022 года. В его обороне участвовали подразделения Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии Украины, Национальной полиции, СБУ и Государственной пограничной службы.
Практически с первых дней вторжения российских войск город оказался в окружении. Украинские воины сдерживали превосходящие силы оккупантов на протяжении почти трех месяцев. В результате боев Мариуполь был практически полностью уничтожен артиллерийскими обстрелами и авиационными ударами со стороны оккупантов.
СКР сообщил, что в оккупированном Мариуполе были обнаружены тела более трех тысяч мирных жителей, погибших из-за того, что "-украинские военные с марта по конец мая оказывали сопротивление вторгнувшимся войсками рф.
По этой причине ведомство возбудило уголовное дело по ст. 356 Уголовного кодекса рф (Применение запрещенных средств и методов ведения войны).
Дело возбуждено в отношении главнокомандующего ВСУ генерала Валерия Залужного и еще двух командиров украинской армии. Один из них Денис Прокопенко — подполковник Национальной гвардии Украины, командир полка "Азов".
Напомним, бои за Мариуполь Донецкой области длились с 24 февраля по 20 мая 2022 года. В его обороне участвовали подразделения Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии Украины, Национальной полиции, СБУ и Государственной пограничной службы.
Практически с первых дней вторжения российских войск город оказался в окружении. Украинские воины сдерживали превосходящие силы оккупантов на протяжении почти трех месяцев. В результате боев Мариуполь был практически полностью уничтожен артиллерийскими обстрелами и авиационными ударами со стороны оккупантов.
Несколькими днями ранее журналисты Associated Press изучили спутниковые снимки и обнаружили в Мариуполе более 10 тысяч новых могил. Весной украинские власти сообщали о как минимум 25 тысячах погибших, в июне ООН подтвердила гибель более 1,3 тысячи мирных жителей.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии