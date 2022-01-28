Таран: военная политика Кремля провоцирует вооруженный конфликт в Европе

11:31 12 Май Киев, Украина

Военная политика России на территории бывшего СССР, а также практика создания "замороженных" конфликтов, несет угрозу не только Черноморскому и Балтийскому региону, но и провоцирует международный вооруженный конфликт в Европе.

Об этом заявил министр обороны Украины Андрей Таран на Всеукраинском форуме "Украина 30".

Он отметил, что Россия создала в собственных интересах конфликт в Приднестровье и другие замороженные конфликты на постсоветском пространстве.

Кроме того, Москва наращивает наступательные группировки войск, разворачивает новое ракетное оружие и проводит масштабные военные учения на западных границах РФ и на временно оккупированных территориях Украины.
"Такая военная политика Кремля угрожает нацбезопасности Украины и других государств Балтийского и Черноморского региона, и она может привести к дальнейшей эскалации вооруженной агрессии против Украины и спровоцировать международный вооруженный конфликт в Европе", - сказал Таран.