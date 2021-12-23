Таран: увеличение российского Черноморского флота несет угрозу экономике всех стран в регионе

19:57 14 Апрель Киев, Украина

Украинская инфраструктура акватории Азовского и Черного морей находится под угрозой из-за увеличения российского Черноморского флота. Также стягиванием военного контингента к Крымскому полуострову блокируются важные торговые пути в международных водах, причиняя экономические потери всем странам в регионе.



Об этом министр обороны Украины Об этом министр обороны Украины Андрей Таран заявил на заседании подкомитета Европарламента по вопросам безопасности и обороны.

"Мы также внимательно следим за возможным увеличением российского Черноморского флота танкодесантными кораблями, а также боевыми лодками. Если они придут со Средиземного и Каспийского морей (а они уже пришли с Каспийского моря, и уже сейчас размещены в Азовском море), российские войска с этими дополнительными кораблями потенциально способны осуществлять значительные десантные операции", - сказал Таран.

Он подчеркнул, что Украина очень сильно обеспокоена размещением новых российских войск и объектов в Крыму.

"Фактически, с 2008 Кремль значительно усиливал свою политику и действия, нацеленные на то, чтобы взять под российский контроль весь регион Черного моря. Агрессивные действия России изменили масштаб угроз и привели к нарушению баланса сил. Год за годом Россия увеличивает масштаб и количество мероприятий по боевой подготовке вокруг границ Украины", - рассказал глава Минобороны.

Он подчеркнул, что, по оценке Украины, наращивание сил России для военных учений потенциально может быть использовано для осуществления "непредсказуемых, эскалационных действий, исходящих из оккупированного Крыма".

"На сегодня Россия увеличила свой военный контингент в Крыму до 42 тыс. военных, интегрированных в объединенные ударные соединения, способные применять целый ряд кинетических систем для наступательных военных операций", - отметил Таран.

По его словам, Россия также значительно усилила свой воздушный компонент, дополнительно разместив все типы авиации в Крыму.