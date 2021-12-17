Таран рассказал о разговоре с министром обороны Латвии

Страны Балтии, в частности Латвия, по прежнему намерены оказывать поддержку Украине в восстановлении ее территориальной целостности и суверенитета и считают ее наиболее ценным партнером для НАТО.
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.
Подчеркивается, что по инициативе латвийской стороны состоялся телефонный разговор Тарана с министром обороны Латвийской Республики. В частности, была отмечена неизменность политико-дипломатической поддержки Латвией европейских и евроатлантических стремлений Украины.
Кроме этого, министр обороны Украины проинформировал о текущей ситуации с безопасностью в районе проведения операции Объединенных сил, на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, в Крыму и вдоль государственной границы Украины. Отдельно Таран уделил внимание системному обострению Российской Федерацией ситуации в Донецкой и Луганской областях и нежеланию государства-агрессора подтвердить свою преданность режиму прекращения огня.
Подчеркивается, что по инициативе латвийской стороны состоялся телефонный разговор Тарана с министром обороны Латвийской Республики. В частности, была отмечена неизменность политико-дипломатической поддержки Латвией европейских и евроатлантических стремлений Украины.
Кроме этого, министр обороны Украины проинформировал о текущей ситуации с безопасностью в районе проведения операции Объединенных сил, на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, в Крыму и вдоль государственной границы Украины. Отдельно Таран уделил внимание системному обострению Российской Федерацией ситуации в Донецкой и Луганской областях и нежеланию государства-агрессора подтвердить свою преданность режиму прекращения огня.
В свою очередь Пабрикс подтвердил намерения Латвийской Республики продолжать оказывать поддержку Украине в восстановлении ее территориальной целостности и суверенитета.
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