Таран рассказал о разговоре с министром обороны Латвии

10:47 07 Апрель Киев, Украина

Страны Балтии , в частности Латвия, по прежнему намерены оказывать поддержку Украине в восстановлении ее территориальной целостности и суверенитета и считают ее наиболее ценным партнером для НАТО

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.



Подчеркивается, что по инициативе латвийской стороны состоялся телефонный разговор Тарана с министром обороны Латвийской Республики. В частности, была отмечена неизменность политико-дипломатической поддержки Латвией европейских и евроатлантических стремлений Украины.



Кроме этого, министр обороны Украины проинформировал о текущей ситуации с безопасностью в районе проведения операции Объединенных сил, на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, в Крыму и вдоль государственной границы Украины. Отдельно Таран уделил внимание системному обострению Российской Федерацией ситуации в Донецкой и Луганской областях и нежеланию государства-агрессора подтвердить свою преданность режиму прекращения огня.

"Мы высоко ценим тот факт, что голос Латвийской Республики, как государства-члена НАТО, мощно звучит в нашу поддержку. Позиция Латвии в вопросе реформирования Вооруженных сил Украины в соответствии со стандартами Альянса является важной. Рассчитываем на это и в будущем, ведь для Украины на повестке дня сейчас - вопрос перспективы получения Плана действий по членству в НАТО", - подчеркнул Таран.

В свою очередь Пабрикс подтвердил намерения Латвийской Республики продолжать оказывать поддержку Украине в восстановлении ее территориальной целостности и суверенитета.