Таран прокомментировал инцидент с обстрелом эсминца в Черном море: кремлевские СМИ прибегли к циничному распространению дезинформации

21:14 23 июня Киев, Украина

Сегодняшняя ситуация, произошедшая в акватории Черного моря, якобы на российской территории, была искусственно раздута при помощи кремлевских СМИ, которые благодаря указанию Москвы прибегли к циничному распространению дезинформации.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Министр обороны Украины видит в таком поведении России как минимум пять логических объяснений:



1. Реакция РФ на только что достигнутые договоренности украинско-британского морского партнерства (подписаны на борту HMS Defender 21 июня в Одессе).



2. Попытка РФ сорвать учения "Си Бриз-2021", начинающиеся 28 июня.



3. Ответ РФ на реальную перспективу членства Украины в НАТО после недавнего саммита Альянса.



4. Идея повторить сценарий с разбойным абордажем украинских катеров осенью 2018 года.



5. Информационно-психологическая операция с прицелом на осенние выборы в РФ.



"Исходя из сегодняшнего развития событий, (мы) должны готовиться ко всем упомянутым и неназванным сценариям", – резюмировал Таран.