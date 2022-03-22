Таран прокомментировал инцидент с обстрелом эсминца в Черном море: кремлевские СМИ прибегли к циничному распространению дезинформации

Сегодняшняя ситуация, произошедшая в акватории Черного моря, якобы на российской территории, была искусственно раздута при помощи кремлевских СМИ, которые благодаря указанию Москвы прибегли к циничному распространению дезинформации.
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
Министр обороны Украины видит в таком поведении России как минимум пять логических объяснений:
1. Реакция РФ на только что достигнутые договоренности украинско-британского морского партнерства (подписаны на борту HMS Defender 21 июня в Одессе).
2. Попытка РФ сорвать учения "Си Бриз-2021", начинающиеся 28 июня.
3. Ответ РФ на реальную перспективу членства Украины в НАТО после недавнего саммита Альянса.
4. Идея повторить сценарий с разбойным абордажем украинских катеров осенью 2018 года.
5. Информационно-психологическая операция с прицелом на осенние выборы в РФ.
"Исходя из сегодняшнего развития событий, (мы) должны готовиться ко всем упомянутым и неназванным сценариям", – резюмировал Таран.
1. Реакция РФ на только что достигнутые договоренности украинско-британского морского партнерства (подписаны на борту HMS Defender 21 июня в Одессе).
2. Попытка РФ сорвать учения "Си Бриз-2021", начинающиеся 28 июня.
3. Ответ РФ на реальную перспективу членства Украины в НАТО после недавнего саммита Альянса.
4. Идея повторить сценарий с разбойным абордажем украинских катеров осенью 2018 года.
5. Информационно-психологическая операция с прицелом на осенние выборы в РФ.
"Исходя из сегодняшнего развития событий, (мы) должны готовиться ко всем упомянутым и неназванным сценариям", – резюмировал Таран.
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