Танки, вездеходы, боеприпасы: Германия передала Украине новый пакет военной помощи

Германия передала Украине новый пакет военной помощи. В него вошли танки Leopard, гусеничные вездеходы Bandvagn, медицинские вездеходы Carrier Warthog, другая техника и боеприпасы.
Об этом сообщается на сайте германского правительства.
В новый пакет помощи Украине вошли:
В новый пакет помощи Украине вошли:
- 10 танков Leopard 1A5;
- 14 гусеничных вездеходов Bandvagn 206;
- 5 медицинских вездеходов (Carrier Warthog);
- 1020 снарядов калибра 155-мм;
- 1 машина для разминирования Wisent 1;
- 10 БПЛА-разведчиков Vector;
- 10000 защитных очков;
- 14 радиолокационных станций наблюдения Ground Observer 12;
- 3 автомобиля для патрулирования;
- 4 танковых тягача НХ81 и 4 полуприцепа к ним;
- 16 грузовиков Zetros;
- 13 крупнотоннажных грузовиков MAN;
- 1,4 млн патронов к огнестрельному оружию
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