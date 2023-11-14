Танки, вездеходы, боеприпасы: Германия передала Украине новый пакет военной помощи

12:16 14 ноября Киев, Украина

Германия передала Украине новый пакет военной помощи. В него вошли танки Leopard, гусеничные вездеходы Bandvagn, медицинские вездеходы Carrier Warthog, другая техника и боеприпасы.
 
Об этом сообщается на сайте германского правительства.

В новый пакет помощи Украине вошли:
  • 10 танков Leopard 1A5;
  • 14 гусеничных вездеходов Bandvagn 206;
  • 5 медицинских вездеходов (Carrier Warthog);
  • 1020 снарядов калибра 155-мм;
  • 1 машина для разминирования Wisent 1;
  • 10 БПЛА-разведчиков Vector;
  • 10000 защитных очков;
  • 14 радиолокационных станций наблюдения Ground Observer 12;
  • 3 автомобиля для патрулирования;
  • 4 танковых тягача НХ81 и 4 полуприцепа к ним;
  • 16 грузовиков Zetros;
  • 13 крупнотоннажных грузовиков MAN;
  • 1,4 млн патронов к огнестрельному оружию