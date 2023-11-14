Танки, вездеходы, боеприпасы: Германия передала Украине новый пакет военной помощи

12:16 14 ноября Киев, Украина

Германия передала Украине новый пакет военной помощи. В него вошли танки Leopard, гусеничные вездеходы Bandvagn, медицинские вездеходы Carrier Warthog, другая техника и боеприпасы.

Об этом сообщается на сайте германского правительства.



В новый пакет помощи Украине вошли: