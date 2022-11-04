Танки, дроны, БТРы: власти США предоставят Украине новый пакет военной помощи

20:01 04 ноября Киев, Украина

Соединенные Штаты приняли новый пакет военной помощи на общую сумму 400 млн долларов для отражения вооруженной агрессии россии. Она будет предоставлена в рамках Инициативы содействия безопасности в Украине (USAI).





Новая партия военной помощи Об этом сообщила в ходе брифинге заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх в пятницу, 4 ноября.Новая партия военной помощи США для Украины включает:

45 отремонтированных танков Т-72;

Системы ПВО Hawk;

250 бронетранспортеров M1117;

40 бронекатеров;

1,1 тыс. дронов Phoenix Ghost.

Сингх уточнила, что речь идет о чешских танках. США и Нидерланды договорились отремонтировать 90 танков. Ремонт половины из них покроет американская сторона. Часть из них будет передано ВСУ до конца нынешнего года, остальные – в следующем.

"Этот пакет мер USAI подчеркивает постоянную приверженность США поддержке Украины путем удовлетворения ее насущных потребностей, а также укрепления способности Вооруженных сил Украины защищать свой суверенитет в долгосрочной перспективе", - говорится в сообщении.