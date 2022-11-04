Танки, дроны, БТРы: власти США предоставят Украине новый пакет военной помощи

20:01 04 ноября Киев, Украина

Соединенные Штаты приняли новый пакет военной помощи на общую сумму 400 млн долларов для отражения вооруженной агрессии россии. Она будет предоставлена в рамках Инициативы содействия безопасности в Украине (USAI).
 
Об этом сообщила в ходе брифинге заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх в пятницу, 4 ноября.

Новая партия военной помощи США для Украины включает:
  • 45 отремонтированных танков Т-72;
  • Системы ПВО Hawk;
  • 250 бронетранспортеров M1117;
  • 40 бронекатеров;
  • 1,1 тыс. дронов Phoenix Ghost.
Сингх уточнила, что речь идет о чешских танках. США и Нидерланды договорились отремонтировать 90 танков. Ремонт половины из них покроет американская сторона. Часть из них будет передано ВСУ до конца нынешнего года, остальные – в следующем.
"Этот пакет мер USAI подчеркивает постоянную приверженность США поддержке Украины путем удовлетворения ее насущных потребностей, а также укрепления способности Вооруженных сил Украины защищать свой суверенитет в долгосрочной перспективе", - говорится в сообщении.
Пентагон пояснил, что в отличие от инициативы Presidential Drawdown Authority (PDA), которую Министерство обороны США продолжало использовать для доставки оборудования в Украину из запасов Минобороны, USAI является схемой помощи, согласно которой Соединенные Штаты финансируют промышленность, обеспечивающую производство соответствующего оружия и техники .

Напомним, сегодня министр обороны Алексей Резников анонсировал новую помощь от США. Он обещал "приятные новости".