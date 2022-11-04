Танки, дроны, БТРы: власти США предоставят Украине новый пакет военной помощи

Соединенные Штаты приняли новый пакет военной помощи на общую сумму 400 млн долларов для отражения вооруженной агрессии россии. Она будет предоставлена в рамках Инициативы содействия безопасности в Украине (USAI).
Об этом сообщила в ходе брифинге заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх в пятницу, 4 ноября.
Новая партия военной помощи США для Украины включает:
Новая партия военной помощи США для Украины включает:
- 45 отремонтированных танков Т-72;
- Системы ПВО Hawk;
- 250 бронетранспортеров M1117;
- 40 бронекатеров;
- 1,1 тыс. дронов Phoenix Ghost.
Сингх уточнила, что речь идет о чешских танках. США и Нидерланды договорились отремонтировать 90 танков. Ремонт половины из них покроет американская сторона. Часть из них будет передано ВСУ до конца нынешнего года, остальные – в следующем.
Пентагон пояснил, что в отличие от инициативы Presidential Drawdown Authority (PDA), которую Министерство обороны США продолжало использовать для доставки оборудования в Украину из запасов Минобороны, USAI является схемой помощи, согласно которой Соединенные Штаты финансируют промышленность, обеспечивающую производство соответствующего оружия и техники .
Напомним, сегодня министр обороны Алексей Резников анонсировал новую помощь от США. Он обещал "приятные новости".
Напомним, сегодня министр обороны Алексей Резников анонсировал новую помощь от США. Он обещал "приятные новости".
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