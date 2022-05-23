12:34 20 августа Киев, Украина

Многим, кто еще не успел покинуть Афганистан, не понаслышке известно о жестокости талибов. Тем, кто каким-то образом сотрудничал с представителями западных стран, угрожает реальная опасность. Захватившие власть в Афганистане талибы ищут граждан, сотрудничавших с США и НАТО, несмотря на объявленную амнистию. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на конфиденциальный документ ООН.

Как сообщается, талибы угрожают убить или арестовать членов семей афганцев, которые сотрудничали с американцами, если не смогут их найти.

Такие поиски ведутся в том числе и среди людей, собравшихся в аэропорту Кабула.

Агентство AFP опубликовало видеообращение ведущей новостей афганского гостелеканала RTA Pushto Шабнам Давран, которую талибы не пустили в офис телеканала, несмотря на обещания сохранить для женщин возможность работать при их правлении.

В свою очередь, DW сообщает, что талибы убили члена семьи их журналиста и серьезно ранили еще одного его родственника. Сам он выехал из страны и сейчас пребывает в Германии, остальным его родственникам тоже удалось спастись. Спасшимся членам его семьи приходится скрываться.

Гендиректор компании Петер Лимбург выступил с осуждением действий "Талибана" и призывом к властям ФРГ вмешаться в ситуацию. DW сообщает, что сейчас талибы специально ищут тех журналистов, которые работали в стране для иностранных СМИ. Они провели обыски в домах членов семей трех сотрудников медиакомпании.

Deutsche Welle, а также другие крупные немецкие СМИ, такие как Die Zeit и Der Spiegel, обратились к немецкому правительству с призывом срочно внедрить программу экстренной выдачи виз афганцам-журналистам, которые работали на них в регионе.

Как сообщает Reuters, с момента захвата Кабула были вывезены более 18 тысяч человек.