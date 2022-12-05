Тактика оставить россию непобежденной является токсичной - МИД Литвы

10:03 05 декабря Киев, Украина

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис считает, что тактика оставить россию непобежденной и готовой к будущему партнерству токсична.





Министр выразил свое недовольство тем, что Запад не передает Украине все инструменты, необходимые для прекращения войны и избегает конкретики во время дебатов о членстве Украины в



Он объяснил это тем, что на Западе по-прежнему жива вера в то, что после войны "мы можем вернуться к обычной работе, будто 24 февраля было просто сбоем". Об этом он написал в Twitter.Министр выразил свое недовольство тем, что Запад не передает Украине все инструменты, необходимые для прекращения войны и избегает конкретики во время дебатов о членстве Украины в НАТО Он объяснил это тем, что на Западе по-прежнему жива вера в то, что после войны "мы можем вернуться к обычной работе, будто 24 февраля было просто сбоем".

"Тактика оставить россию непобежденной и готовой к будущему партнерству токсична. Это приводит к призывам прекратить войну путем переговоров, а не победой Украины. Некоторые даже предлагают территориальные уступки захватчикам", – заявил министр.

Ландсбергис подчеркнул, что россию не следует приглашать на "мирные" переговоры" в награду за жестокое вторжение, оккупацию и убийство своих соседей снова и снова".

"Ползучая нормализация действий россии в корне неправильна. Также ошибочно убеждение, что текущую архитектуру безопасности многосторонних региональных и глобальных организаций необходимо сохранить как "лучшую, которую мы имеем", – отметил он.

Глава МИД Литвы подчеркнул, что международные организации полностью не смогли предотвратить конфликт такого масштаба, какого в Европе не было со времен Второй мировой войны.

"По крайней мере, в этих организациях должны произойти изменения. Но не стоит исключать возможность исчезновения отдельных организаций и образования новых. С предыдущими конфликтами в Европе архитектура безопасности была переосмыслена после окончания боевых действий, появились новые структуры. Например, ООН появилась после ошибок, допущенных в эпоху Лиги Наций", – сказал Ландсбергис.

Он убежден, что война должна завершиться победой Украины.

"Сначала россия должна встретить поражение на поле боя. Для этого Украине нужна вся наша помощь. Все оружие, всю помощь, которую мы можем оказать. Иначе россия продолжит попытки переосмыслить континент в соответствии с империалистическим видением мира. В интересах Европы дать отпор и победить захватчик" ", – отметил литовский министр.

По его словам, после поражения рф в войне необходимо создать новую систему на основе уроков предварительных ошибок.

"Расчет на экономический обмен как принцип взаимной гарантии, десекьюритизация, право вето в вопросах безопасности, предоставленное агрессорам, – вот некоторые из ложных представлений, которые не смогли обеспечить безопасность континента", – написал Ландсбергис.

Глава МИД Литвы отметил, что европейская стратегия должна быть переосмыслена и отражена в новой архитектуре безопасности, которая "обеспечит безопасность континента на десятилетие вперед".