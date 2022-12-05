Тактика оставить россию непобежденной является токсичной - МИД Литвы

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис считает, что тактика оставить россию непобежденной и готовой к будущему партнерству токсична.
Об этом он написал в Twitter.
Министр выразил свое недовольство тем, что Запад не передает Украине все инструменты, необходимые для прекращения войны и избегает конкретики во время дебатов о членстве Украины в НАТО.
Он объяснил это тем, что на Западе по-прежнему жива вера в то, что после войны "мы можем вернуться к обычной работе, будто 24 февраля было просто сбоем".
Министр выразил свое недовольство тем, что Запад не передает Украине все инструменты, необходимые для прекращения войны и избегает конкретики во время дебатов о членстве Украины в НАТО.
Он объяснил это тем, что на Западе по-прежнему жива вера в то, что после войны "мы можем вернуться к обычной работе, будто 24 февраля было просто сбоем".
Ландсбергис подчеркнул, что россию не следует приглашать на "мирные" переговоры" в награду за жестокое вторжение, оккупацию и убийство своих соседей снова и снова".
Глава МИД Литвы подчеркнул, что международные организации полностью не смогли предотвратить конфликт такого масштаба, какого в Европе не было со времен Второй мировой войны.
Он убежден, что война должна завершиться победой Украины.
По его словам, после поражения рф в войне необходимо создать новую систему на основе уроков предварительных ошибок.
Глава МИД Литвы отметил, что европейская стратегия должна быть переосмыслена и отражена в новой архитектуре безопасности, которая "обеспечит безопасность континента на десятилетие вперед".
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