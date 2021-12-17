Такой ли гуманист-спаситель Дерипаска на самом деле?

14:19 27 Июль Киев, Украина

После нашумевшего скандала с Минфином США, санкций и возможного лишения гражданства Кипра, российский миллиардер Олег Дерипаска всячески пытается обелить свою репутацию. В СМИ то и дело появляются публикации о том, как бизнесмен борется с коронавирусом, на его собственном телеграм-канале часто возникают батлы на тему кто виноват и что делать с этим возникшим так называемым «биологическим Чернобылем».

Но по факту, к сожалению, подобные публикации не находят ни одного подтверждения в реале. Судя по всему, образ гуманиста создается искусственно, а на деле Дерипаска оказывается просто еще одним олигархом, который наживается на кризисе за счет обычных людей, а те, в свою очередь, вынуждены бороться с вирусом самостоятельно, в большинстве своём не имея доступа и финансовых возможностей к медицинскому оборудованию и дефицитным препаратам.