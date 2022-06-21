Тайвань примет участие в восстановлении нескольких пострадавших городов Украины

07:42 21 июня Киев, Украина

Тайвань предлогает помощь в восстановлении нескольких украинских город в результате атак армии рф.

Так, Буча, Харьков, Чернигов, Одесса, Сумы и Запорожье получат финансовую и материальную помощь от этого государства.



Об этом в понедельник, 20 июня, сообщает Бучанский горсовет.



Сообщается, что городской голова Анатолий Федорук провел онлайн-встречу с министром иностранных дел Тайваня Джозефом Ву.



При этом министр иностранных дел Тайваня Джозеф Ву заявил, что "зверства в Буче - это военные преступления, которые важно осудить, а виновных - наказать".

"Тайвань и дальше будет поддерживать украинцев и помогать в восстановлении", - подчеркнул он.