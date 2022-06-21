Тайвань примет участие в восстановлении нескольких пострадавших городов Украины

Тайвань предлогает помощь в восстановлении нескольких украинских город в результате атак армии рф.
Так, Буча, Харьков, Чернигов, Одесса, Сумы и Запорожье получат финансовую и материальную помощь от этого государства.
Об этом в понедельник, 20 июня, сообщает Бучанский горсовет.
Сообщается, что городской голова Анатолий Федорук провел онлайн-встречу с министром иностранных дел Тайваня Джозефом Ву.
При этом министр иностранных дел Тайваня Джозеф Ву заявил, что "зверства в Буче - это военные преступления, которые важно осудить, а виновных - наказать".
Об этом в понедельник, 20 июня, сообщает Бучанский горсовет.
Сообщается, что городской голова Анатолий Федорук провел онлайн-встречу с министром иностранных дел Тайваня Джозефом Ву.
При этом министр иностранных дел Тайваня Джозеф Ву заявил, что "зверства в Буче - это военные преступления, которые важно осудить, а виновных - наказать".
Сообщается, что Федорук и Джозеф Ву обсудили пути и возможности для восстановления Бучанской общины, пострадавшей из-за войны с россией.
Федорук поблагодарил Тайвань за поддержку и важную позицию.
Ранее мэр Бучи Анатолий Федорук сказал, что противники убили 403 местных жителей. Оккупанты насиловали детей и взрослых, сейчас военные до сих пор находят тела замученных людей. Группу женщин и девушек держали в подвале дома в течение 25 дней насилуя их.
Федорук поблагодарил Тайвань за поддержку и важную позицию.
Ранее мэр Бучи Анатолий Федорук сказал, что противники убили 403 местных жителей. Оккупанты насиловали детей и взрослых, сейчас военные до сих пор находят тела замученных людей. Группу женщин и девушек держали в подвале дома в течение 25 дней насилуя их.
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