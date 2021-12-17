Таиланд: украинцы получили королевское помилование

14:51 19 Апрель Киев, Украина

Уполномоченная по правам человека Людмила Денисова сообщила, что по случаю Национального Дня Таиланда , 9 граждан Украины, отбывающих тюремное заключение, получили королевское помилование

По ее словам, двое заключенных украинцев получили помилование в виде уменьшения сроков наказания на 1/6 от актуального срока заключения (без учета проведенного в тюрьме времени), 1 человек - на 1/2, а шести гражданам Украины был сокращен срок, в результате чего они были освобождены от дальнейшего наказания.

"Сейчас 6 наших сограждан уже вернулись в Украину, однако в Королевстве Таиланд остаются в заключении трое граждан", - подчеркнула Денисова.

Она выразила благодарность Королю Таиланда Раме Х за "проявление высокого человеческого гуманизма и главному омбудсмену Королевства Таиланд Виддхавату Раджатануну, который способствует решению такого сложного вопроса как помилование".



Кроме того, омбудсмен выразила благодарность работникам Посольства Украины в Таиланде за проведенную работу по соблюдению и защите прав сограждан.