Святогорск: враг нанес удар по Святогорской Лавре, где прятались беженцы

08:33 13 марта Киев, Украина

В результате авиаудара российских военных пострадала Свято-Успенская Святогорская Лавра в городе Святогорске Донецкой области.



Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ(МП).



Взрывная волна повредила помещения Лавры, в которых проживала братия монастыря и беженцы. Были разбиты практически все окна, церковные сооружения подверглись разрушениям различной степени.



Как уточнили в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности при Министерстве культуры, 12 марта в 22:00 Россия нанесла по Лавре авиаудар. Авиационная бомба разорвалась в 50 метрах от моста, соединяющего правый и левый берега реки Северский Донец, - у входа в монастырь.

"В результате страшной силы взрыва в храмах Лавры вылетели оконные рамы. В лаврских гостиницах взрывной волной выбиты все окна и двери. Несколько раненых отвезли в госпиталь города Святогорска, остальным оказана помощь в обители. Погибших, к счастью, нет", - говорится в сообщении.

В Святогорской Лавре находятся 520 беженцев, из них 200 - дети. Всего в городе сейчас около 10 000 беженцев и местных жителей.



По словам руководства Лавры, ни на территории обители, ни в городе не было никаких воинских формирований.