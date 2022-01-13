Своими новыми санкциями Россия ограничила свои возможности в ПАСЕ

10:50 02 Май Киев, Украина

Как известно, Россия является членом Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), поэтому поведение РФ в отношении членов Ассамблеи влияет на ее авторитет в организации. Недавно в ПАСЕ заявили, что санкциями против ряда европейских политиков Россия ограничивает свои возможности и позиции в Ассамблее. Об этом заявил докладчик Парламентской ассамблеи Совета Европы по делу российского оппозиционера Алексея Навального Жак Мэр.

К слову, Жак Мэр также подпал под российские санкции, из-за чего ему запрещен въезд на территорию России.

"Удивлен этим решением, ведь Совет Европы не ввел санкции против России. Это решение не меняет мой мандат и не окажет влияния на содержание доклада, базирующегося на фактах и законе. Россия ограничивает свою способность представить свое мнение докладчику по Навальному", - заявил французский парламентарий.

ПАСЕ уполномочила представителя делегации Франции Мэра подготовить доклад по делу российского оппозиционного политика Навального. Планируется, что доклад будет представлен Ассамблее в июне. Французский парламентарий в процессе подготовки доклада планировал посетить Россию.

Напомним, накануне власти России решили запретить въезд в страну восьми гражданам стран-членов Евросоюза и представителям официальных структур ЕС.

В ответ на это в Европе заявили, что Россия выбрала "конфронтацию с ЕС вместо того, чтобы исправлять негативную траекторию двусторонних отношений".