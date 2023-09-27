Сводка с фронта: ВСУ продвинулись к окраинам Новопрокоповки

10:35 27 сентября Киев, Украина

Вооруженные силы Украины продолжают успешное наступление на Мелитопольском направлении, тогда как российские войска предпринимают попытки контратаки вблизи Купянска.



Об этом сообщает отчет, представленный ISW.



Вооруженные силы россии 42-й мотострелковой дивизии размещены под Токмаком, но, по данным отчета, командование россии не организовало глубокой многоуровневой обороны на юге Украины.

Кроме того, Вооруженные силы Украины продвинулись к окраинам населенного пункта Новопрокоповка.

Ситуация между российскими воинскими частями, действующими как на передовой, так и в тылу на западе Запорожской области, находится под напряжением, что представляет угрозу общей оборонной структуре россии и может способствовать контратакам со стороны Вооруженных сил Украины.



Ситуация в Вербовом остается неопределенной, так как на 26 сентября украинские вооруженные силы продолжали свое наступление на западе Запорожской области.



Оккупанты предпринимали контратаки под Бахмутом, но не достигли успехов. Украинский Генеральный штаб также сообщил о успешной отражении пяти контратак со стороны российских войск в районе Клещеевки.