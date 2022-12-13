Сводка с фронта: россияне начали наступление на 4 направлениях

Войска рф продолжают сосредоточивать усилия на наступлении на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Запорожском направлениях. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке во вторник, 13 декабря.
Указано, что на всех других направлениях враг пытается сдерживать действия подразделений Сил обороны Украины, обстреливает позиции ВСУ и гражданских объектов вдоль всей линии столкновения, проводит инженерное оборудование оборонных рубежей и позиций.
Так, за прошедшие сутки подразделения ВСУ отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовское, Стельмаховка, Новоегоровка, Макеевка, Червонопоповка и Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Соледар, Яковлевка, Бахмутское, Бахмут, Клещиевка, Курдюмовка, Майорск, Авдеевка и Марьинка в Донецкой области.
За сутки противник нанес семь ракетных ударов, пять из которых – по гражданской инфраструктуре города Константиновка Донецкой области, а также совершил 79 обстрелов из РСЗО, в том числе по городу Херсон. Есть потери посреди мирных обитателей.
На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка оставалась без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.
За минувшие сутки враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов: Середина-Буда и Рясное Сумской области, а также Стрелка, Старица, Огурцово, Гатище, Волоховка, Охримовка, Чугуновка, Амбарное, Двуречная, Каменка Харьковской области.
На Купянском направлении обстрелов из танков и артиллерии подверглись районы населенных пунктов: Кисловка, Котляровка, Табаевка, Берестово Харьковской области; Новоселовское, Стельмаховка, Новоегоровка, Макеевка Луганской области.
На Лиманском направлении враг совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии районов населенных пунктов Терны, Ямполевка, Торское Донецкой области и Белогоровка Луганской области.
На Бахмутском направлении противник совершил обстрелы из танков и артиллерии разных типов районов почти 12 населенных пунктов, в частности: Верхнекаменное, Выемка, Спорное, Белогоровка, Веселое, Соледар, Бахмутское, Подгородное, Бахмут, Часов Яр, Клещиевка, Курдюмовка, Дружба.
На Авдеевском направлении враг совершил обстрелы из танков, минометов ствольной и реактивной артиллерии районов почти 20 населенных пунктов, в том числе: Железное, Нью-Йорк, Красногоровка, Бердичи, Веселое, Авдеевка, Опытное, Водяное, Первомайское, Невельское, Красногоровка Донецкой области.
На Новопавловском направлении враг совершил обстрелы из артиллерии разных типов районов населенных пунктов Угледар, Богоявленка, Новоукраинка, Пречистовка и Золотая Нива Донецкой области.
На Запорожском направлении противник совершил обстрелы из танков и артиллерии населенных пунктов Времевка Донецкой области и Зеленое Поле, Новополь, Новодаровка, Малиновка, Гуляйполе, Дорожнянка, Гуляйпилское, Волшебное, Белогорье, Малая Токмачка, Орехов, Мали и Плавные Запорожской области.
На Херсонском направлении враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Херсонской области, граничащих с линией столкновения, больше всего пострадали Антоновка, Чернобаевка и Херсон.
В свою очередь авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла пять ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.
Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили два пункта управления и шесть районов сосредоточения личного состава российских оккупантов и состав горюче-смазочных материалов.
Указано, что на всех других направлениях враг пытается сдерживать действия подразделений Сил обороны Украины, обстреливает позиции ВСУ и гражданских объектов вдоль всей линии столкновения, проводит инженерное оборудование оборонных рубежей и позиций.
Так, за прошедшие сутки подразделения ВСУ отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовское, Стельмаховка, Новоегоровка, Макеевка, Червонопоповка и Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Соледар, Яковлевка, Бахмутское, Бахмут, Клещиевка, Курдюмовка, Майорск, Авдеевка и Марьинка в Донецкой области.
За сутки противник нанес семь ракетных ударов, пять из которых – по гражданской инфраструктуре города Константиновка Донецкой области, а также совершил 79 обстрелов из РСЗО, в том числе по городу Херсон. Есть потери посреди мирных обитателей.
На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка оставалась без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.
За минувшие сутки враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов: Середина-Буда и Рясное Сумской области, а также Стрелка, Старица, Огурцово, Гатище, Волоховка, Охримовка, Чугуновка, Амбарное, Двуречная, Каменка Харьковской области.
На Купянском направлении обстрелов из танков и артиллерии подверглись районы населенных пунктов: Кисловка, Котляровка, Табаевка, Берестово Харьковской области; Новоселовское, Стельмаховка, Новоегоровка, Макеевка Луганской области.
На Лиманском направлении враг совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии районов населенных пунктов Терны, Ямполевка, Торское Донецкой области и Белогоровка Луганской области.
На Бахмутском направлении противник совершил обстрелы из танков и артиллерии разных типов районов почти 12 населенных пунктов, в частности: Верхнекаменное, Выемка, Спорное, Белогоровка, Веселое, Соледар, Бахмутское, Подгородное, Бахмут, Часов Яр, Клещиевка, Курдюмовка, Дружба.
На Авдеевском направлении враг совершил обстрелы из танков, минометов ствольной и реактивной артиллерии районов почти 20 населенных пунктов, в том числе: Железное, Нью-Йорк, Красногоровка, Бердичи, Веселое, Авдеевка, Опытное, Водяное, Первомайское, Невельское, Красногоровка Донецкой области.
На Новопавловском направлении враг совершил обстрелы из артиллерии разных типов районов населенных пунктов Угледар, Богоявленка, Новоукраинка, Пречистовка и Золотая Нива Донецкой области.
На Запорожском направлении противник совершил обстрелы из танков и артиллерии населенных пунктов Времевка Донецкой области и Зеленое Поле, Новополь, Новодаровка, Малиновка, Гуляйполе, Дорожнянка, Гуляйпилское, Волшебное, Белогорье, Малая Токмачка, Орехов, Мали и Плавные Запорожской области.
На Херсонском направлении враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Херсонской области, граничащих с линией столкновения, больше всего пострадали Антоновка, Чернобаевка и Херсон.
В свою очередь авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла пять ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.
Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили два пункта управления и шесть районов сосредоточения личного состава российских оккупантов и состав горюче-смазочных материалов.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии