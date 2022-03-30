Сводка от Генштаба ВСУ по состоянию на 6:00 30 марта

06:30 30 марта Киев, Украина

Оперативная информация от Генштаба по состоянию на 6:00 30 марта:



▪️С целью комплектования вооруженных сил российской федерации, с оккупированных территорий Грузии, на территорию Украины были переброшены подразделения 4-й (Цхинвальский район, Южная Осетия) и 7-й (Абхазия) военных баз, входящих в состав Южного военного округа.



▪️От 4-й военной базы было сформировано и отправлено в Украину три БТГр общей численностью до 1200 человек российских и осетинских военнослужащих. Из подразделений 7-й военной базы было сформировано две БТГр, а это около 800 человек.



▪️На временно занятых врагом территориях Запорожской и Херсонской областей враг продолжает совершать противоправные действия в отношении местного населения.



▪️В населенном пункте Большая Белозерка подразделения российских оккупантов рассредоточились по всему населенному пункту и расположили технику между жилыми домами.



▪️В Мелитополе захватчики на подступах к городу оборудовали блокпосты и усилили перепускной режим.



▪️Враги продолжают грабить дома и квартиры местных жителей, задерживать проукраинских активистов и работников государственных органов Украины.



▪️На временно оккупированной территории Луганской области оккупационные власти планируют провести очередную волну мобилизации с 1 апреля текущего года. Не исключено, что будут такие попытки и на недавно захваченных территориях области.



▪️Вооруженные силы российской федерации продолжают испытывать проблемы с комплектованием подразделений личным составом. Так, военнослужащие срочной службы 26-го танкового полка из состава 47-й танковой дивизии, подписавшие контракты после их участия в войне с Украиной, начали подавать рапорты с просьбой расторгнуть контракт и направить для дальнейшего прохождения службы в пункт постоянной дислокации.



▪️Группировкой группировкой Объединенных сил на Донецком и Луганском направлениях за минувшие сутки были отбиты 4 атаки российских оккупантов. Нашими воинами уничтожено 7 танков, 7 единиц бронированной, 2 единицы автомобильной техники и противотанковое орудие. Противник понес потери и в живой силе.