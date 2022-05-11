Сводка от Британской разведки на утро 11 мая

08:23 11 мая Киев, Украина

Британская военная разведка продолжает оставаться источником информации к которому не ослабел интерес и к которому есть доверие благодаря высокой репутации.

Сегодняшнюю утреннюю сводку британцы полностью посвятили острову Змеиный в северо-восточном углу Черного моря.



▫️ По сведениям британцев, россия пытается пополнить гарнизон острова и его запасы, но украинцы сумели нанести с "Байрактаров" точные удары по системам ПВО на острове и кораблям, которые везли пополнение.



▫️ Британцы полагают, что эти корабли поддержки стали более уязвимы после потопления возле острова крейсера "Москва" и отхода других боевых кораблей россии дальше на юг.



▫️ Если же россия все же сможет закрепиться на острове и разместить там средства ПВО и крылатые ракеты, то она будет твердо контролировать северо-восточную часть Черного моря, пишут британцы.