Сводка Генштаба ВСУ за минувшие сутки

Генштаб ВСУ: за предыдущие сутки наши силы поразили 17 воздушных целей - 8 самолетов, 3 вертолета, 4 БПЛА разных типов и 2 крылатые ракеты
Подразделения Сил обороны продолжают ведение оборонной операции на Восточном, Юго-Восточном и Северо-Восточном направлениях. На всех них Вооруженные Силы Украины сдерживают противника.
Враг продолжает наносить ракетно-бомбовые удары, пытаясь полностью уничтожить инфраструктуру и жилые кварталы украинских городов. Концентрируется на хранилищах горючего с целью усложнения логистического обеспечения и создания условий гуманитарного кризиса.
Российские кафиры продолжают террор в отношении местного населения. Обстреливают жилые дома; грабят, угоняют и держат в заложниках мирных жителей, занимаются мародерством.
Подразделениями Объединенных сил на Донецком и Луганском направлениях за сутки отбиты 7 вражеских атак. Наши воины уничтожили 12 танков, 10 боевых машин пехоты и 3 единицы автомобильной техники.
Подразделения Сил обороны продолжают ведение оборонной операции на Восточном, Юго-Восточном и Северо-Восточном направлениях. На всех них Вооруженные Силы Украины сдерживают противника.
Враг продолжает наносить ракетно-бомбовые удары, пытаясь полностью уничтожить инфраструктуру и жилые кварталы украинских городов. Концентрируется на хранилищах горючего с целью усложнения логистического обеспечения и создания условий гуманитарного кризиса.
Российские кафиры продолжают террор в отношении местного населения. Обстреливают жилые дома; грабят, угоняют и держат в заложниках мирных жителей, занимаются мародерством.
Подразделениями Объединенных сил на Донецком и Луганском направлениях за сутки отбиты 7 вражеских атак. Наши воины уничтожили 12 танков, 10 боевых машин пехоты и 3 единицы автомобильной техники.
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