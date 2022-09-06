Сводка Генштаба ВСУ: ситуация на фронте по состоянию на 195 сутки полномасштабной войны

09:12 06 сентября Киев, Украина

Генштаб ВСУ опубликовал сводку с фронта по состоянию на утро вторника, 6 сентября - 195-х суток полномасштабной войны.

За минувшие сутки, противник нанес три ракетных и более 35 авиационных ударов, совершил около 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Ночь с 5 на 6 сентября российские оккупанты начали с коварных ракетных ударов по гражданским объектам в городах Бахмути и Константиновке.



Противник нанес авиаудары по районам населенных пунктов Байрак и Асеевка Харьковской области; Пришиб, Времовка, Большая Новоселка, Новомихайловка, Новополь Донецкой области, Полтавка и Ольговское Запорожской области, Белая Криница, Белогорка и Костромка Херсонской области и Великое Артаково, Терновка и Любомировка Николаевской области.



На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений, а на других направлениях противник продолжал обстрелы военной и гражданской инфраструктуры.



На Северском направлении обстрелов подверглись районы населенных пунктов Хреновка Черниговской области и Новая Гута, Сопич и Мирополье Сумской области.



На Харьковском направлении - Уды, Сосновка, Светличное, Золочев, Прудянка, Большие Проходы, Новое, Питомник, Русская Лозовая, Русские Тишки, Петровка, Константиновка, Пришиб, Гусаровка и Чеполь.



На Славянском направлении - Вернополье, Бражковка, Родное, Долина, Краснополье, Дмитровка, Богородичное, Донецкое и Славянск.



На Краматорском направлении - Кривая Лука, Северск, Верхнекаменское, Ивано-Дарьевка и Спорное.



На Бахмутском направлении - Раздолевка, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Григорьевка, Веселая Долина, Одрадовка, Зайцево, Нью-Йорк, Юрьевка, Опытное, Веселое и Майорск.



На Авдеевском направлении - Авдеевка, Опросное, Первомайское и Марьинка.



На Новопавловском направлении - Времовка, Большая Новоселка, Нескучное, Шахтерское, Новомихайловка, Золотая Нива, Пречистовка, Угледар, Павловка, Константиновка.



На Запорожском - Зеленое Поле, Времевка, Ольговское, Полтавка, Железнодорожное, Красное, Гуляйпольское, Дорожнянка, Новоданиловка и Белогорье.



На Южнобужском - Николаев, Новогригоровка, Яковлевка, Партизанское, Квитневое, Киселевка, Шевченково, Терновые Поды, Правдино, Любомировка, Степная Долина, Таврическое, Мирное, Степное, Новоалександровка, Первомайское, Кобзарцы, Петровка, Заречье Широкое.



Враг продолжает совершать противоправные действия и размещает личный состав и военную технику в детских садах (Верхний Рогачик), храмах московского патриархата (Красный Маяк) в Херсонской области, а также использует Святотроицкий храм в Малой Камышевахе Харьковской области как полевой госпиталь.



Силы обороны продолжают ведение оборонной операции, удерживают определенные рубежи и не допускают продвижение противника в глубь территории Украины.



ВСУ успешно отразили попытки наступления врага в районах Соледара, Зайцева, Шахты Бутовка и Спартака.



Силами противовоздушной обороны сбита управляемая крылатая ракета над Николаевской областью.



За прошедшие сутки, для поддержки действий наземных группировок, авиация Сил обороны нанесла более 30 ударов, направленных на поражение живой силы, боевой и специальной техники, а также других военных объектов врага.



Ракетные войска и артиллерия продолжают выполнять задачи по контрбатарейной борьбе, нарушению системы управления, логистического обеспечения, уничтожению средств противовоздушной обороны, огневых средств и живой силы противника.



В результате слаженной работы авиации и артиллерии поражены несколько взводных опорных пунктов, около пяти позиций зенитных ракетных комплексов и артиллерийская батарея противника.