Сводка Генштаба ВСУ о вражеских ударах по территории завода "Азовсталь"

09:35 25 апреля Киев, Украина

В Мариуполе враг наносил ракетно-бомбовые удары по позициям украинских войск на территории завода "Азовсталь".

Об этом сообщается на Facebook-странице Генштаба ВСУ.

"На Донецком и Таврическом направлениях противник осуществлял артиллерийские обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины. В городе Мариуполь враг наносил ракетно-бомбовые удары по позициям наших войск на территории завода "Азовсталь". Ведет штурмовые действия населенного пункта Попасная", - говорится в сообщении.

На Южнобугском направлении враг обстреливал позиции наших войск в районах населенных пунктов Князевка и Николаев.



Оккупанты проводят наступательные действия в Восточной операционной зоне с целью разгрома группировки Объединенных сил, установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и обеспечении сухопутного пути между указанными территориями и оккупированным Крымом.



На Волынском, Полесском и Северском направлениях враг активных действий не проводил. Существенных изменений в положении и деятельности подразделений противника, что обеспечивает охрану украинско-белорусского и украинско-русского участков государственной границы Украины, не выявлено.



На Слобожанском направлении российские оккупанты продолжают обстрелы из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня по населенным пунктам Харьков, Карасевка, Прудянка и Коробочкино.



На направлениях Изюм – Барвенково и Изюм – Славянск оккупанты пытались провести штурмовые действия, успеха не имели, осуществляли обстрелы в районах населенных пунктов Великая Камышеваха, Вернополья и Новая Дмитровка.



Ранее сообщалось, что с начала кровавой полномасштабной войны, развязанной Россией, более 20 тысяч жителей Мариуполя погибли.