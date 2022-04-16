Сводка Генштаба ВСУ о потерях захватчиков на 16 апреля 2022 года

Идет 52-й день полномасшабного вторжения России на территорию Украины. Для агрессора эти дни стали настоящим адом. Под огнем украинских войск враг несет громадные потери. На сегодня войска агрессора потеряли ориентировочно 20 100 человек. Об этом сообщил Генштаб ВСУ утром в субботу, 16 апреля.
Кроме того, уничтожены:
- 163 самолета
- 145 вертолета
- 762 танка
- 1982 боевые бронированные машины
- 371 артиллерийская система
- 66 средств ПВО
- 125 реактивных системы залпового огня
- 76 цистерн с горюче-смазочными материалами
- 138 БПЛА оперативно-тактического уровня
- 8 кораблей / легких скоростных катеров
- 1443 единицы автомобильной техники
- 26 единиц специальной техники
- 4 пусковые установки ОТРК
Подчеркивается, что данные потерь уточняются, так как подсчет усложняет высокая интенсивность боевых действий.
Накануне президент Владимир Зеленский заявил, что с начала войны ВСУ могли потерять до 3 тысяч человек убитыми. Около 10 тысяч военных получили ранения.
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