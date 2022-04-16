Сводка Генштаба ВСУ о потерях захватчиков на 16 апреля 2022 года

12:22 16 апреля Киев, Украина

Идет 52-й день полномасшабного вторжения России на территорию Украины. Для агрессора эти дни стали настоящим адом. Под огнем украинских войск враг несет громадные потери. На сегодня войска агрессора потеряли ориентировочно 20 100 человек. Об этом сообщил Генштаб ВСУ утром в субботу, 16 апреля.

Кроме того, уничтожены:

163 самолета

145 вертолета

762 танка

1982 боевые бронированные машины

371 артиллерийская система

66 средств ПВО

125 реактивных системы залпового огня

76 цистерн с горюче-смазочными материалами

138 БПЛА оперативно-тактического уровня

8 кораблей / легких скоростных катеров

1443 единицы автомобильной техники

26 единиц специальной техники

4 пусковые установки ОТРК

Подчеркивается, что данные потерь уточняются, так как подсчет усложняет высокая интенсивность боевых действий.

Накануне президент Владимир Зеленский заявил, что с начала войны ВСУ могли потерять до 3 тысяч человек убитыми. Около 10 тысяч военных получили ранения.