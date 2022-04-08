Сводка Генштаба ВСУ на утро 8 апреля

▪Противник сосредоточился на захвате Мариуполя, наступлении в районе Изюма, прорыве обороны Объединенных сил на Донецком направлении. На Южнобужском направлении враг пытается не допустить продвижение украинских войск.
▪️ По имеющейся информации, на территории Беларуси идет отбор так называемых «добровольцев» из числа белорусов для комплектования новых подразделений частной военной компании. Информация уточняется.
▪️Враг завершает восстановление боеспособности подразделений Центрального военного в районах Брянской и Курской областей.
▪Отдельные подразделения из состава 6-й, 20-й общевойсковых армий, 1-й танковой армии, береговых войск балтийского и северного флотов восстанавливают участки железной дороги из Купянска в Харьков, Изюм и Сватово. Для этого были привлечены подразделения железнодорожных войск 38-й отдельной железнодорожной бригады Западного военного округа из Ярославля.
▪️Оккупанты блокируют Харьков. Чтобы помешать продвижению украинских войск, захватчики ставят минно-взрывные заграждения.
▪️В временно занятом Изюме боевики «ДНР» выполняют функции местной «полиции», незаконно проверяют документы, обыскивают людей и помещения местного населения.
▪ Подразделения оккупационных войск сосредоточились на взятии под контроль Попасной, Рубежного и установлении контроля над Мариуполем. Продолжают ведение штурмовых действий по большинству направлений.
▪️Враг наносит авиаудары и ведет обстрелы гражданской инфраструктуры, в том числе с применением реактивных систем залпового огня в Кременной, Северодонецке, Новотошковском, Попасной, Новозвановка, Сухой Балке, Новоселовке Второй, Степном, Троицком, Новобахмутовке.
▪️ В районах населенных пунктов Рубежное, Попасная, Нижнее, Новотошковское, Золотое и Боровское кафиры пытались совершать штурмовые действия, успеха не имели.
▪️ По имеющейся информации, на территории Беларуси идет отбор так называемых «добровольцев» из числа белорусов для комплектования новых подразделений частной военной компании. Информация уточняется.
▪️Враг завершает восстановление боеспособности подразделений Центрального военного в районах Брянской и Курской областей.
▪Отдельные подразделения из состава 6-й, 20-й общевойсковых армий, 1-й танковой армии, береговых войск балтийского и северного флотов восстанавливают участки железной дороги из Купянска в Харьков, Изюм и Сватово. Для этого были привлечены подразделения железнодорожных войск 38-й отдельной железнодорожной бригады Западного военного округа из Ярославля.
▪️Оккупанты блокируют Харьков. Чтобы помешать продвижению украинских войск, захватчики ставят минно-взрывные заграждения.
▪️В временно занятом Изюме боевики «ДНР» выполняют функции местной «полиции», незаконно проверяют документы, обыскивают людей и помещения местного населения.
▪ Подразделения оккупационных войск сосредоточились на взятии под контроль Попасной, Рубежного и установлении контроля над Мариуполем. Продолжают ведение штурмовых действий по большинству направлений.
▪️Враг наносит авиаудары и ведет обстрелы гражданской инфраструктуры, в том числе с применением реактивных систем залпового огня в Кременной, Северодонецке, Новотошковском, Попасной, Новозвановка, Сухой Балке, Новоселовке Второй, Степном, Троицком, Новобахмутовке.
▪️ В районах населенных пунктов Рубежное, Попасная, Нижнее, Новотошковское, Золотое и Боровское кафиры пытались совершать штурмовые действия, успеха не имели.
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