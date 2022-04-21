Сводка Генштаба ВСУ на 6:00 21 апреля

06:57 21 апреля Киев, Украина

▪️ решисты начали размещать раненых солдат в поликлинике Балаклеи, ведь госпиталь для российских военных в здании местной музыкальной школы переполнен. Это свидетельствует о значительном росте раненых и проблемах с их дальнейшей медицинской эвакуацией.



▪️ россияне продолжают частичную блокировку и обстрелы Харькова.



▪️ В Херсонской области захватчики планируют организовать принудительную мобилизацию населения на войну с Украиной. Одновременно, кафиры поставили цель полностью прекратить гуманитарную поддержку области со стороны украинских властей. Продолжается террор населения.



▪️ в селе Золотая Балка Херсонской области оккупанты провели собрание с местным населением, где заявили, что "зеленых коридоров" больше не будет, людям запретили покидать населенный пункт. россияне угрожают, что в случае обстрела их позиций ВСУ, захватчики начнут обстрел людей.



▪️ На Донецком и Таврическом направлениях противник производит артиллерийские обстрелы вдоль всей линии столкновения. На Южнобужском направлении враг ведет обстрелы позиций наших войск.



▪️ ВСУ поразили четыре воздушных цели: три беспилотных летательных аппарата и одну крылатую ракету.



▪️ На территории Донецкой и Луганской областей за сутки отбиты девять атак врага, уничтожены танк, десять единиц бронированной и две единицы автомобильной техники, одна артиллерийская система, две единицы специальной инженерной техники, зенитно-ракетный комплекс и вражеский склад с боеприпасами.