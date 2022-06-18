Сводка Генштаба с фронта: на Донбассе враг понес сильные потери

ВСУ нанесли серьезные потери российским оккупантам на Донбассе, сообщается в утренней сводке Генштаба в субботу, 18 июня.
На Харьковском направлении враг обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Казачья Лопань, Петровка, Коробочкино и Пришиб.
На Славянском направлении враг систематически ведет артобстрелы в районах населенных пунктов Дубровно, Долина, Краснополье, Грушуваха, Адамовка. Также войска рф пытались возобновить штурмовые действия в районе населенного пункта Краснополье. Бои продолжаются.
На Донецком направлении противник продолжает сосредоточивать основные усилия на Северодонецком и Бахмутском направлениях.
На Лиманском направлении враг совершил артиллерийский обстрел районов Сидорового и Маякова.
На Северодонецком продолжаются обстрелы из артиллерии и реактивных систем залпового огня недалеко от Лисичанска, Метелкино, Устиновки и Воронового.
На Бахмутском направлении оккупанты обстреливали из артиллерии разных калибров гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Золотое, Спирное, Берестово, Соледар, Клиновое, Троицкое.
На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях агрессор обстрелял гражданскую инфраструктуры из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Каменка, Авдеевка, Опросное, Владимировка, Новоселка и Щербаки.
На Южнобужском направлении оккупанты обстреливали из артиллерии, минометов и реактивных систем залпового огня районы населенных пунктов Широкое, Благодатное, Шевченково, Прибужское и Тополиное с целью сдерживания украинских войск.
Кроме того войска рф пытаются совершенствовать инженерное оборудование передовых позиций и минировать опасные участки вдоль реки Ингулец.
Как сообщалось, утром 18 июня российские войска нанесли удар по городу Кременчуг Полтавской области.
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