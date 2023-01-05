Сводка Генштаба: рашисты пытаются наступать на двух направлениях фронта

Войска рф пытаются полностью захватить Донецкую область на Бахмутском и Лиманском направлениях. Также они безуспешно пытаются улучшить тактическое положение в Купянском и Авдеевском направлениях. На Новопавловском, Запорожском и Херсонском - обороняются.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ в своей вечерней сводке в четверг, 5 января.
Кроме того, россияне нанесли восемь авиационных ударов и совершили более 10 обстрелов с РСЗО.
Волынское, Полесское, Северское и Слобожанское направления
Признаков формирования наступательных группировок врага не фиксируется.
Слобожанское направление
Под вражеский огонь попали районы Старицы, Огурцового, Волчанска, Устиновки и Фиголовки Харьковской области.
Купянское направление
Огневому воздействию подверглись Двуречная, Ольшана, Купянск, Кисловка, Котляровка, Крахмальное и Берестовое в Харьковской области и Новоселовское и Стельмаховка в Луганской области.
Лиманское направление
Обстрелы фиксировались в Макеевке, Площадке, Кузьмино и Диброве Луганской области.
Бахмутское направление
Враг обстрелял Спорное, Берестово, Белогоровку, Веселое, Соледар, Красную Гору, Бахмут, Белую Гору, Курдюмовку, Дилиевку, Северное, Майорск и Нью-Йорк в Донецкой области.
Авдеевское направление
Под огонь противника попали Авдеевка, Невельское, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.
Новопавловское направление
Россияне обстреляли Никольское, Угледар и Пречистовку в Донецкой области.
Запорожское направление
Под огонь артиллерии попали районы населенных пунктов Зеленое Поле и Новополь Донецкой области; Гуляйполе, Железнодорожное, Волшебное, Щербаки и Степное в Запорожской области и Никополь Днепропетровской области.
Херсонское направление
Оккупанты продолжают террор против мирного населения. От артиллерийских атак пострадала гражданская инфраструктура и мирные граждане в Чернобаевке и Херсоне.
Успехи украинских бойцов
Генштаб также сообщает, что украинская авиация в течение 5 января нанесла 15 ударов по районам сосредоточения врага, а также 3 удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов.
Украинские бойцы сбили вражеский самолет Су-25 и вертолет Ми-8. Подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны произвели огненное поражение района сосредоточения живой силы и военной техники россиян.
Кроме того, россияне нанесли восемь авиационных ударов и совершили более 10 обстрелов с РСЗО.
Волынское, Полесское, Северское и Слобожанское направления
Признаков формирования наступательных группировок врага не фиксируется.
Слобожанское направление
Под вражеский огонь попали районы Старицы, Огурцового, Волчанска, Устиновки и Фиголовки Харьковской области.
Купянское направление
Огневому воздействию подверглись Двуречная, Ольшана, Купянск, Кисловка, Котляровка, Крахмальное и Берестовое в Харьковской области и Новоселовское и Стельмаховка в Луганской области.
Лиманское направление
Обстрелы фиксировались в Макеевке, Площадке, Кузьмино и Диброве Луганской области.
Бахмутское направление
Враг обстрелял Спорное, Берестово, Белогоровку, Веселое, Соледар, Красную Гору, Бахмут, Белую Гору, Курдюмовку, Дилиевку, Северное, Майорск и Нью-Йорк в Донецкой области.
Авдеевское направление
Под огонь противника попали Авдеевка, Невельское, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.
Новопавловское направление
Россияне обстреляли Никольское, Угледар и Пречистовку в Донецкой области.
Запорожское направление
Под огонь артиллерии попали районы населенных пунктов Зеленое Поле и Новополь Донецкой области; Гуляйполе, Железнодорожное, Волшебное, Щербаки и Степное в Запорожской области и Никополь Днепропетровской области.
Херсонское направление
Оккупанты продолжают террор против мирного населения. От артиллерийских атак пострадала гражданская инфраструктура и мирные граждане в Чернобаевке и Херсоне.
Успехи украинских бойцов
Генштаб также сообщает, что украинская авиация в течение 5 января нанесла 15 ударов по районам сосредоточения врага, а также 3 удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов.
Украинские бойцы сбили вражеский самолет Су-25 и вертолет Ми-8. Подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны произвели огненное поражение района сосредоточения живой силы и военной техники россиян.
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