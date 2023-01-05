Сводка Генштаба: рашисты пытаются наступать на двух направлениях фронта

19:36 05 января Киев, Украина

Войска рф пытаются полностью захватить Донецкую область на Бахмутском и Лиманском направлениях. Также они безуспешно пытаются улучшить тактическое положение в Купянском и Авдеевском направлениях. На Новопавловском, Запорожском и Херсонском - обороняются.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в своей вечерней сводке в четверг, 5 января.



Кроме того, россияне нанесли восемь авиационных ударов и совершили более 10 обстрелов с РСЗО.



Волынское, Полесское, Северское и Слобожанское направления

Признаков формирования наступательных группировок врага не фиксируется.



Слобожанское направление

Под вражеский огонь попали районы Старицы, Огурцового, Волчанска, Устиновки и Фиголовки Харьковской области.



Купянское направление

Огневому воздействию подверглись Двуречная, Ольшана, Купянск, Кисловка, Котляровка, Крахмальное и Берестовое в Харьковской области и Новоселовское и Стельмаховка в Луганской области.



Лиманское направление

Обстрелы фиксировались в Макеевке, Площадке, Кузьмино и Диброве Луганской области.



Бахмутское направление

Враг обстрелял Спорное, Берестово, Белогоровку, Веселое, Соледар, Красную Гору, Бахмут, Белую Гору, Курдюмовку, Дилиевку, Северное, Майорск и Нью-Йорк в Донецкой области.



Авдеевское направление

Под огонь противника попали Авдеевка, Невельское, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.



Новопавловское направление

Россияне обстреляли Никольское, Угледар и Пречистовку в Донецкой области.



Запорожское направление

Под огонь артиллерии попали районы населенных пунктов Зеленое Поле и Новополь Донецкой области; Гуляйполе, Железнодорожное, Волшебное, Щербаки и Степное в Запорожской области и Никополь Днепропетровской области.



Херсонское направление

Оккупанты продолжают террор против мирного населения. От артиллерийских атак пострадала гражданская инфраструктура и мирные граждане в Чернобаевке и Херсоне.



Успехи украинских бойцов



Генштаб также сообщает, что украинская авиация в течение 5 января нанесла 15 ударов по районам сосредоточения врага, а также 3 удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов.



Украинские бойцы сбили вражеский самолет Су-25 и вертолет Ми-8. Подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны произвели огненное поражение района сосредоточения живой силы и военной техники россиян.