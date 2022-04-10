Сводка Генштаба по регионам за минувшую ночь

09:37 10 апреля Киев, Украина

Относительно спокойно ночь прошла во многих регионах Украины: на Волыни, Закарпатье, Ровенщине, Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской, Хмельницкой областях, в Киевской, Одесской, Николаевской, Винницкой, Запорожской, Тернопольской областях, Кировоградской, Житомирской, Черкасской областях , Черниговской, Полтавской и Сумской.



На Днепропетровщине тревога была практически каждый час. Утром тоже. Ночью – прилеты в нескольких районах области. Попали фермерское хозяйство, промышленный и инфраструктурный объекты. Сейчас есть информация об одном пострадавшем.



Харьков: ночью снова были обстрелы из артиллерии и РСЗО в жилых районах города. По области силы РФ «работают» по Изюмскому направлению, но ВСУ удерживают позиции.



Луганщина: артиллерийские и ракетные обстрелы жилых кварталов и мест эвакуации гражданского населения из районов ведения боевых действий. Противник продолжает наступательные действия в направлении населенных пунктов Попасная и Северодонецк. Удачи не имеют. Утром – мощный обстрел Северодонецка . Из-под завалов спасены двое пенсионеров. Один человек погиб, 4 ранены.



Донетчина: активные боевые действия вдоль всей линии столкновения. Наступление близ Марьинки отражено.

Обстрелы Угледара, Красногоровки, Авдеевки, Торецкой и Очеретинской ТГ. Населённые пункты частично обесточены. Мариуполь – без изменений. Держится несмотря на блокаду и значительно превосходящие силы орков. Эвакуация из области продолжается.



Николаевщина: вечером и ночью были обстрелы населенных пунктов области. В результате пострадали инфраструктурные объекты. По предварительной информации, человеческих жертв нет.



На Херсонщине было неспокойно – жители почти всех населенных пунктов сообщали о взрывах и обстрелах, особенно на границе областей. Также продолжают поступать сообщения о мародерстве, которое совершают кафиры в селах, бросают гранаты в дома, забирают еду, транспорт. В области – гуманитарная катастрофа.



По состоянию на утро 10 апреля российские оккупанты продолжают агрессию и пытаются прорвать оборону подразделений Вооруженных сил Украины в районе города Изюм и установить полный контроль над городом Мариуполь. Также кафиры предпринимают попытки улучшить тактическое положение своих подразделений на Николаевском направлении.