Сводка Генштаба о ситуации на фронте по состоянию на утро 12 июня

Генштаб ВСУ опубликовал данные утренней сводки о ситуации на фронте по состоянию на утро 12 июня. Украинские Вооруженные силы стойко отражают попытки наступления оккупантов, а на юге даже переходят в контрнаступление.

На Бахмутском направлении противник обстреливал позиции ВСУ из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Камышеваха, Горное, Николаевка, Белогоровка, Новолуганское. Вражеская армейская авиация нанесла авиаудар неподалеку от Покровского, сообщает Генштаб.

Украинские воины отбили наступление в районе населенного пункта Врубовка. Также противник пытался вести наступление в направлении населенного пункта Николаевка, но получил решительный отпор и отошел. Вражеский штурм в районе Васильевки украинские защитники также успешно отбили. Российские оккупанты понесли потери и отошли на ранее занятые позиции, отмечается в сводке.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях активных боевых действий враг не вел, но обстреливал гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Желанное, Авдеевка, Карловка, Угледар и Орехов. На отдельных направлениях враг разворачивает дополнительные подразделения, сообщил Генштаб.

На Славянском направлении враг продолжил систематические артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Петровское, Новая Гусаровка, Курулька, Долина. Оккупанты пытаются закрепиться в населенном пункте Богородичное - боевые действия продолжаются.

На Лиманском направлении активных действий со стороны оккупантов также не было. Но выросла интенсивность применения артиллерии, в частности, реактивных систем залпового огня, в районах населенных пунктов Шипиловка и Дроновка. Враг проводит перегруппировку войск.

На Северодонецком направлении оккупанты ведут штурмовые действия в городе Северодонецк, успеха не имеют. Продолжаются боевые действия в районе Тошковки, говорится в сообщении.

На Южнобужском направлении захватчики ведут оборону, обстреливают подразделения украинских войск из артиллерии, минометов и реактивных систем залпового огня. В этом районе оккупанты пытаются вести контрбатарейную борьбу и обстреливают населенные пункты Твердомедово, Березнеговатое, Кобзарцы, Квитневое и Луч.

На Северском направлении враг продолжает обеспечивать усиленную охрану участка украинско-российской границы в Брянской и Курской областях. В приграничных районах оккупанты продолжают обстреливать Силы обороны из минометов. Кроме того, агрессор обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Рожковичи, Гремяч, Луговка и Поповка.

На Харьковском направлении существенных изменений нет. Для сковывания действий ВСУ оккупанты систематически ведут огонь по позициям украинских подразделений. Кроме того, враг обстреливал гражданскую инфраструктуру вблизи Вернополья, Украинки, Петровки, Чепиля и Крестища, а также нанес авиаудары в районе населенного пункта Мосьпаново.

На Волынском и Полесском направлениях противник активных действий не предпринимал. В приграничных районах Беларуси проводятся дополнительные мероприятия по инженерному оборудованию пунктов пропуска и развертыванию дополнительных средств радиоэлектронной борьбы, говорится в сводке.

За прошедшие сутки потери противника составили десять танков, 16 боевых бронированных машин, семь БПЛА, более десяти единиц автомобильной техники и 150 человек живой силы, сообщил Генштаб.