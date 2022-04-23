Свежие данные о потерях в российских войсках, - Генштаб ВСУ

Продолжается война с российскими захватчиками и, соответственно, продолжают расти потери техники и живой силы оккупантов. Как сообщили сегодня, 23 апреля, в Генштабе ВСУ, с начала вторжения в Украину 24 февраля российские войска потеряли убитыми около 21600 человек.

Так, потери РФ в войне с Украиной составили:

личного состава - 21600 человек ликвидировано,

танков ‒ 854 ед,

боевых бронированных машин ‒ 2205 ед,

артиллерийских систем – 403 ед,

РСЗО - 143 ед,

средства ПВО - 69 ед,

самолетов – 177 ед,

вертолетов – 154 ед,

автомобильной техники - 1543 ед,

корабли/катера - 8 ед,

цистерн с ГСМ - 76,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 182.

Специальная техника – 27.

Пусковые установки ОТРК/ТРК - 4.

Отметим, накануне Минобороны РФ озвучило данные о потерях при затоплении крейсера Москва. Там утверждают, что погиб всего один человек, 27 пропали без вести, а 396 удалось спасти.