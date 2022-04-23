Свежие данные о потерях в российских войсках, - Генштаб ВСУ

Продолжается война с российскими захватчиками и, соответственно, продолжают расти потери техники и живой силы оккупантов. Как сообщили сегодня, 23 апреля, в Генштабе ВСУ, с начала вторжения в Украину 24 февраля российские войска потеряли убитыми около 21600 человек.
Так, потери РФ в войне с Украиной составили:
- личного состава - 21600 человек ликвидировано,
- танков ‒ 854 ед,
- боевых бронированных машин ‒ 2205 ед,
- артиллерийских систем – 403 ед,
- РСЗО - 143 ед,
- средства ПВО - 69 ед,
- самолетов – 177 ед,
- вертолетов – 154 ед,
- автомобильной техники - 1543 ед,
- корабли/катера - 8 ед,
- цистерн с ГСМ - 76,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 182.
- Специальная техника – 27.
- Пусковые установки ОТРК/ТРК - 4.
Отметим, накануне Минобороны РФ озвучило данные о потерях при затоплении крейсера Москва. Там утверждают, что погиб всего один человек, 27 пропали без вести, а 396 удалось спасти.
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