Свежие данные о потерях в российских войсках, - Генштаб ВСУ

11:37 23 апреля Киев, Украина

Продолжается война с российскими захватчиками и, соответственно, продолжают расти потери техники и живой силы оккупантов. Как сообщили сегодня, 23 апреля, в Генштабе ВСУ, с начала вторжения в Украину 24 февраля российские войска потеряли убитыми около 21600 человек.

Так, потери РФ в войне с Украиной составили:

  • личного состава - 21600 человек ликвидировано,
  • танков ‒ 854 ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 2205 ед,
  • артиллерийских систем – 403 ед,
  • РСЗО - 143 ед,
  • средства ПВО - 69 ед,
  • самолетов – 177 ед,
  • вертолетов – 154 ед,
  • автомобильной техники - 1543 ед,
  • корабли/катера - 8 ед,
  • цистерн с ГСМ - 76,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 182.
  • Специальная техника – 27.
  • Пусковые установки ОТРК/ТРК - 4.

Отметим, накануне Минобороны РФ озвучило данные о потерях при затоплении крейсера Москва. Там утверждают, что погиб всего один человек, 27 пропали без вести, а 396 удалось спасти.

 