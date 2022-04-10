Свежие данные о потерях российских войск, - Генштаб ВСУ

Россия уверенно продолжает терять на нашей земле свою «военную силу». Генштаб ВСУ опубликовал свежие данные об очередных потерях рашисткой армии в ходе войны в Украине. По состоянию на субботу, 9 апреля армия РФ уже потеряла:
- Личный состав - 19100;
- Танков - 705;
- ББМ - 1895;
- Артиллерия/РСЗО - 335/108;
- ПВО - 55;
- Самолеты/Вертолеты - 151/136;
- Беспилотники - 112;
- Автомобильная техника/Цистерны с горючим - 1363/76;
- Корабли/Катера - 7;
- Спецтехника - 25;
- ОТРК/ТРК - 4.
Отмечается, что данные уточняются, поскольку подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
Накануне сообщалось, что за сутки 8 апреля зенитные ракетные войска ВСУ уничтожили три воздушных цели захватчиков: крылатую ракету, беспилотник и вертолет.
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