Свежие данные о потерях российских войск, - Генштаб ВСУ

Россия уверенно продолжает терять на нашей земле свою «военную силу». Генштаб ВСУ опубликовал свежие данные об очередных потерях рашисткой армии в ходе войны в Украине. По состоянию на субботу, 9 апреля армия РФ уже потеряла:

Личный состав - 19100;

Танков - 705;

ББМ - 1895;

Артиллерия/РСЗО - 335/108;

ПВО - 55;

Самолеты/Вертолеты - 151/136;

Беспилотники - 112;

Автомобильная техника/Цистерны с горючим - 1363/76;

Корабли/Катера - 7;

Спецтехника - 25;

ОТРК/ТРК - 4.

Отмечается, что данные уточняются, поскольку подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Накануне сообщалось, что за сутки 8 апреля зенитные ракетные войска ВСУ уничтожили три воздушных цели захватчиков: крылатую ракету, беспилотник и вертолет.