Свежие данные о потерях российских войск, - Генштаб ВСУ

10:27 09 апреля Киев, Украина

Россия уверенно продолжает терять на нашей земле свою «военную силу». Генштаб ВСУ опубликовал свежие данные об очередных потерях рашисткой армии в ходе войны в Украине. По состоянию на субботу, 9 апреля армия РФ уже потеряла:

  • Личный состав - 19100;
  • Танков - 705;
  • ББМ - 1895;
  • Артиллерия/РСЗО - 335/108;
  • ПВО - 55;
  • Самолеты/Вертолеты - 151/136;
  • Беспилотники - 112;
  • Автомобильная техника/Цистерны с горючим - 1363/76;
  • Корабли/Катера - 7;
  • Спецтехника - 25;
  • ОТРК/ТРК - 4.

Отмечается, что данные уточняются, поскольку подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

 Потери армии РФ в войне с Украиной.

Накануне сообщалось, что за сутки 8 апреля зенитные ракетные войска ВСУ уничтожили три воздушных цели захватчиков: крылатую ракету, беспилотник и вертолет.